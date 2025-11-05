Президент Бундестага назвала Германию "борделем Европы"

Президент немецкого Бундестага Юлия Кльокнер не скрывает, что возмущена ситуацией в Германии, которую она публично называет "борделем Европы". На этом фоне она требует запретить покупку сексуальных услуг по примеру Швеции и Норвегии.
Главные тезисы
- По мнению политика, проституция — это не профессия, а акт неуважения к женщинам.
- Клекнер предлагает скандинавскую модель, которая предусматривает наказание клиентов и закрытие борделей.
Клекнер призывает Германию к переменам
По словам Юлии Клекнер, она решительно выступает за ужесточение правил против проституции в Германии.
Она обратила внимание на то, что действующее немецкое законодательство не защищает проституток должным образом.
Согласно ее данным, насильственные нападения, преобладающая власть мужчин и нехватка согласия до сих пор остаются не решенными проблемами.
На этом фоне президент Бундестага заявила, что Германия — "бордель Европы".
Что важно понимать, еще 8 лет назад в Германии вступил в силу Закон о защите проституток.
Согласно им, проститутки обязаны регистрироваться, а проституционный бизнес, такой как бордели, нуждается в разрешении.
