Президент Бундестага назвала Германию "борделем Европы"
Президент Бундестага назвала Германию "борделем Европы"

Клекнер призывает Германию к переменам
Читати українською
Источник:  Spiegel

Президент немецкого Бундестага Юлия Кльокнер не скрывает, что возмущена ситуацией в Германии, которую она публично называет "борделем Европы". На этом фоне она требует запретить покупку сексуальных услуг по примеру Швеции и Норвегии.

Главные тезисы

  • По мнению политика, проституция — это не профессия, а акт неуважения к женщинам.
  • Клекнер предлагает скандинавскую модель, которая предусматривает наказание клиентов и закрытие борделей.

Клекнер призывает Германию к переменам

По словам Юлии Клекнер, она решительно выступает за ужесточение правил против проституции в Германии.

Я твердо убеждена, что мы должны, наконец, запретить проституцию и покупку сексуальных услуг в этой стране… Когда мы говорим о правах женщин, но говорим, что проституция — это такая же работа, как и любая другая, это не только смешно, но и акт неуважения к женщинам.

Юлия Клекнер

Юлия Клекнер

Президент Бундестага ФРГ

Она обратила внимание на то, что действующее немецкое законодательство не защищает проституток должным образом.

Напротив, ни Закон о проституции, ни Закон о защите проституток не укрепляют права женщин, занимающихся проституцией, — подчеркнула Кльокнер.

Согласно ее данным, насильственные нападения, преобладающая власть мужчин и нехватка согласия до сих пор остаются не решенными проблемами.

На этом фоне президент Бундестага заявила, что Германия — "бордель Европы".

Что важно понимать, еще 8 лет назад в Германии вступил в силу Закон о защите проституток.

Согласно им, проститутки обязаны регистрироваться, а проституционный бизнес, такой как бордели, нуждается в разрешении.

