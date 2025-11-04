Германия решила существенно усилить поддержку Украины
Германия решила существенно усилить поддержку Украины

Германия продолжит помогать Украине
Источник:  Reuters

Официальный Берлин планирует увеличить финансовую помощь Украине на 3 миллиарда евро в 2026 году. Кроме того, немецкое правительство намерено принять соответствующие поправки в проект бюджета.

  • Это предложение пока тайное и публично не разглашалось.
  • Его уже поддержал немецкий лидер Фридрих Мерц.

Германия продолжит помогать Украине

Согласно данным анонимных источников, предложение о дополнительных трех миллиардах евро в поддержку Украины планируют внести министры финансов и обороны Германии в окончательные корректировки бюджета на следующий год.

Инсайдеры обращают внимание на то, что эти средства будут направлены на артиллерию, дроны, бронированные транспортные средства и замену двух систем противовоздушной обороны Patriot, переданных Украине.

Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется для защиты от захватнической войны России, — заявил один из источников.

Инсайдеры журналистов в немецком правительстве рассказали Reuters, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже поддержал предложение о дополнительном финансировании.

Что важно понимать именно Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине.

Официальный Берлин передал около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России три года назад, а также помогает Украине усиливать ее ПВО, в том числе и системами “Пэтриот”.

