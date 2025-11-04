Германия решила существенно усилить поддержку Украины

Официальный Берлин планирует увеличить финансовую помощь Украине на 3 миллиарда евро в 2026 году. Кроме того, немецкое правительство намерено принять соответствующие поправки в проект бюджета.
Главные тезисы
- Это предложение пока тайное и публично не разглашалось.
- Его уже поддержал немецкий лидер Фридрих Мерц.
Германия продолжит помогать Украине
Согласно данным анонимных источников, предложение о дополнительных трех миллиардах евро в поддержку Украины планируют внести министры финансов и обороны Германии в окончательные корректировки бюджета на следующий год.
Инсайдеры обращают внимание на то, что эти средства будут направлены на артиллерию, дроны, бронированные транспортные средства и замену двух систем противовоздушной обороны Patriot, переданных Украине.
Инсайдеры журналистов в немецком правительстве рассказали Reuters, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже поддержал предложение о дополнительном финансировании.
Что важно понимать именно Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине.
Официальный Берлин передал около 40 миллиардов евро с момента полномасштабного вторжения России три года назад, а также помогает Украине усиливать ее ПВО, в том числе и системами “Пэтриот”.
