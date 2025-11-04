Когда Украина вступит в ЕС — прогноз Зеленского

По словам главы государства Владимира Зеленского, он рассчитывает, что Украина присоединится к Евросоюзу даже раньше 2030 года – даты, которую часто называют реалистичным сроком вступления.
Главные тезисы
- Президент Зеленский верит в возможность быстрой евроинтеграции Украины.
- Страна должна вступить в ЕС со всеми возможными полноценными правами.
Евроинтеграция Украины может произойти в ближайшие годы
Журналисты поинтересовались у украинского лидера, как на сегодняшний день он оценивает шансы Украины вступить в ЕС до 2030 года, а также свои шансы стать тем президентом, который "привел Украину в ЕС".
Отвечая на второй вопрос, глава государства откровенно признался, что, конечно же, хотел бы быть президентом Украины, уже ставшей полноценной частью Евросоюза.
По словам президента, он не одобряет идею вступления Украины в ЕС с частичными правами.
