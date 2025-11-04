Когда Украина вступит в ЕС — прогноз Зеленского
Когда Украина вступит в ЕС — прогноз Зеленского

Евроинтеграция Украины может произойти в ближайшие годы
По словам главы государства Владимира Зеленского, он рассчитывает, что Украина присоединится к Евросоюзу даже раньше 2030 года – даты, которую часто называют реалистичным сроком вступления.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский верит в возможность быстрой евроинтеграции Украины.
  • Страна должна вступить в ЕС со всеми возможными полноценными правами.

Евроинтеграция Украины может произойти в ближайшие годы

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, как на сегодняшний день он оценивает шансы Украины вступить в ЕС до 2030 года, а также свои шансы стать тем президентом, который "привел Украину в ЕС".

Я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС даже раньше. Возможно, это звучит немного как фантастика — но и защита независимости Украины от России когда-то звучала как фантастика.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Отвечая на второй вопрос, глава государства откровенно признался, что, конечно же, хотел бы быть президентом Украины, уже ставшей полноценной частью Евросоюза.

Но, конечно, это не значит, что это для меня приоритет. Главное — чтобы Украина смогла вступить в ЕС. Кто будет президентом того времени — это второстепенное, — объяснил Владимир Зеленский.

По словам президента, он не одобряет идею вступления Украины в ЕС с частичными правами.

