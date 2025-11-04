Глава Китая Си Цзиньпин настроен расширить взаимные инвестиции со страной-агрессорской Россией. Автократ заявления о приверженности Пекина развитию отношений, несмотря на "нестабильную" внешнюю обстановку.
Главные тезисы
- Си продолжает скрывать, что помогает России вести войну против Украины.
- РФ и Китай подписали соглашение о "безграничном" партнерстве еще 3 года назад.
Что запланировал Си Цзиньпин
Лидер Китая провел переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине.
По убеждению Си, отношения официальных Москвы и Пекина продолжают развиваться в направлении более высокого уровня и более высокого качества, неуклонно продвигаясь вперед, невзирая на нестабильную внешнюю обстановку.
В центре внимания обеих стран — энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая промышленность, цифровая экономика.
По убеждению Си, именно в этих сферах страны могут развивать сотрудничество и стимулировать новые двигатели роста.
По словам приспешника Путина, для Москвы и Пекина важно продолжать создавать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций и поддержки общих проектов.
