Си Цзиньпин раскрыл свои планы относительно России
Дата публикации

Источник:  Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин настроен расширить взаимные инвестиции со страной-агрессорской Россией. Автократ заявления о приверженности Пекина развитию отношений, несмотря на "нестабильную" внешнюю обстановку.

Главные тезисы

  • Си продолжает скрывать, что помогает России вести войну против Украины.
  • РФ и Китай подписали соглашение о "безграничном" партнерстве еще 3 года назад.

Лидер Китая провел переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине.

По убеждению Си, отношения официальных Москвы и Пекина продолжают развиваться в направлении более высокого уровня и более высокого качества, неуклонно продвигаясь вперед, невзирая на нестабильную внешнюю обстановку.

Защита, укрепление и развитие китайско-российских отношений — стратегический выбор для обеих сторон, — цинично заявил глава КНР.

В центре внимания обеих стран — энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая промышленность, цифровая экономика.

По убеждению Си, именно в этих сферах страны могут развивать сотрудничество и стимулировать новые двигатели роста.

По словам приспешника Путина, для Москвы и Пекина важно продолжать создавать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций и поддержки общих проектов.

В совместном коммюнике страны согласились "укреплять сотрудничество во всех областях и адекватно реагировать на внешние вызовы". Россия также подтвердила свою приверженность принципу "единого Китая" и противодействию "независимости Тайваня".

