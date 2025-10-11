Китай переживает беспрецедентный демографический кризис — к чему это приведет

Главная угроза, с которой сегодня сталкивается Китай, исходит не извне и не от администрации президента США Дональда Трампа с ее курсом на "разъединение" двух крупнейших экономик мира.

Китай "накрыл" демографический кризис невиданного масштаба

Опасность приходит изнутри: страна переживает беспрецедентное по масштабу и скорости сокращение населения. Это приведет к долгосрочным последствиям, которые будут ощущаться не только в Китае, но и во всем мире десятилетиями.

Замедление экономического роста может поставить под угрозу амбиции Пекина стать глобальной сверхдержавой, сравнимой с Соединенными Штатами, а острая нехватка рабочей силы способна нарушить цепочки поставок товаров — от кукол Barbie и обуви до мобильных телефонов и электромобилей.

В 1990 году средний возраст китайцев составлял 23,7 года, а средняя женщина рожала 2,51 ребенка — что выше уровня, необходимого для поддержания стабильной численности населения (2,1). Но к 2023 году демографическая картина резко изменилась: медианный возраст вырос до 39,1 года, а рождаемость упала одному ребенку на женщину. В 2022 году, согласно переписи, население Китая достигло пика в 1,4 миллиарда человек и теперь уменьшается.

ООН прогнозирует, что к 2050 году население Китая сократится до 1,26 миллиарда, в то же время возрастное соотношение ухудшится: примерно 10% жителей будут младше 15 лет, а около 40% — старше 60. К 2100 году население может сократиться более чем наполовину — до 633 миллионов человек, до 633 миллионов человек половину (52%) — старше 60.

Корень нынешних проблем Китая — в политике контроля рождаемости, начатой еще в 1970-х годах. Тогда правительство продвигало лозунг "позднее, реже, меньше", призывая жениться позже, делать большие интервалы между родами и иметь меньше детей. Но уже в 1979 году власти официально ввели правило "одна семья — один ребенок". Для его выполнения часто применяли принудительные стерилизации, аборты и штрафы за "избыточные" роды.

Меры оказались слишком эффективными. Рождаемость рухнула, и в 2015 году ограничение пришлось ослабить: с 2016 года разрешили иметь двоих детей, с 2021 — троих. Однако рождаемость так и не восстановилась, а после кратковременного всплеска 2024 даже продолжила снижаться — с 1,77 ребенка на женщину 2016 до 1,12 2021-го. Поделиться

Стоимость воспитания ребенка в Китае — одна из причин такого падения. По данным пекинского института YuWa Population Research Institute, она в среднем составляет около 74 963 долларов США до окончания университета, а в мегаполисах типа Шанхая достигает 140 747 долларов.

Правительство пытается стимулировать рождаемость денежными выплатами, но без особого успеха: 2025 Пекин предложил субсидию в размере около 500 долларов в год на ребенка в первые три года жизни. Многие в соцсетях откликнулись саркастически: "Если бы платили в десять раз больше — тогда можно подумать".

Маленькие китайцы

Также на рождаемости напрямую отражается падение количества браков. В 2024 году в Китае зарегистрировали всего 6,1 миллиона браков — менее половины от 13,5 миллиона в 2013 году. Молодежь поколения Z все чаще не видит смысла в браке и отцовстве.

Однако власти активно продвигают брак: университеты проводят "курсы любви", компании предлагают бонусы женатым сотрудникам, а местные администрации выплачивают премии за регистрацию брака. Государственные СМИ даже критикуют телешоу, где развод изображают как увольнение, отмечают журналисты.

Кроме понижения рождаемости, растет продолжительность жизни. Число пожилых китайцев стремительно увеличивается и, по прогнозам, удвоится за 30 лет. Это создает колоссальную нагрузку на пенсионную систему, финансируемую из налогов. К 2100 году в Китае людей, не занятых в экономике, будет больше, чем работающих.

Китай десятилетиями был "фабрикой мира", но эта эпоха подходит к концу. Сокращение количества трудоспособных граждан делает невозможным поддержание прежних объемов производства. Поделиться

Проблему усугубляет отношение молодежи: поколение, рожденное между 1960 и 1980 годами, охотно работало на фабриках, а нынешние молодые китайцы не хотят такой жизни.

Иммиграция могла бы стать решением, но китайские власти, дорожящие культурной однородностью, не спешат "открывать страну", пишет СМИ. Вместо этого ставка делается на автоматизацию и роботов, но она мало помогает в сфере услуг.

Даже если сегодня бизнес не испытывает дефицита кадров, через 5-10 лет эта проблема станет очевидной. Если производственные мощности Китая рухнут слишком быстро, другие страны просто не успеют их заменить, что приведет к росту цен на товары типа iPhone и Nike, также говорится в материале.