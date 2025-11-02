США и Китай решили установить прямую военную связь
Категория
Мир
Дата публикации

США и Китай решили установить прямую военную связь

О чем договорились США и Китай
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Как сообщил глава Минобороны США Пит Хегсет, официальные Вашингтон и Пекин договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами. Главная цель этого соглашения — предотвратить потенциальные конфликты.

Главные тезисы

  • Обе страны якобы опасаются возможной войны на фоне обострения ситуации на международной арене.
  • Переговоры по этому поводу между командами Трампа и Си будут продолжаться.

О чем договорились США и Китай

По словам Хесета, недавно он провел переговоры со своим китайским коллегой — адмиралом Донг Цзюнем.

Адмирал Донг и я также согласились, что мы должны создать каналы военного сотрудничества для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем — официально подтвердил глава Пентагона.

В общем, официальные Вашингтон и Пекин пришли к выводу, что мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь.

Кроме того, указано, что представители обеих стран будут организовывать дальнейшие переговоры, чтобы обсудить детали налаживания связи.

Глава Пентагона и министр обороны Китая Донг Цзюнь встретились в Куала-Лумпуре в пятницу, на следующий день после саммита президента Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

На этом фоне глава Пентагона призвал Юго-Восточную Азию усилить морское сотрудничество.

Главная цель — противодействовать усилению агрессии Пекина в Южно-Китайском море.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе произошел раскол из-за нового решения Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не позволит Украине проиграть". Как Трамп заставит Путина покориться
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал "вечный мир" после переговоров с Си Цзиньпинем
Donald Trump
Трамп заинтриговал новым заявлением

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?