США и Китай решили установить прямую военную связь

Как сообщил глава Минобороны США Пит Хегсет, официальные Вашингтон и Пекин договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами. Главная цель этого соглашения — предотвратить потенциальные конфликты.

О чем договорились США и Китай

По словам Хесета, недавно он провел переговоры со своим китайским коллегой — адмиралом Донг Цзюнем.

Адмирал Донг и я также согласились, что мы должны создать каналы военного сотрудничества для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем — официально подтвердил глава Пентагона. Поделиться

В общем, официальные Вашингтон и Пекин пришли к выводу, что мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь.

Кроме того, указано, что представители обеих стран будут организовывать дальнейшие переговоры, чтобы обсудить детали налаживания связи.

Глава Пентагона и министр обороны Китая Донг Цзюнь встретились в Куала-Лумпуре в пятницу, на следующий день после саммита президента Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее. Поделиться

На этом фоне глава Пентагона призвал Юго-Восточную Азию усилить морское сотрудничество.