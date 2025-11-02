США и Китай решили установить прямую военную связь

Как сообщил глава Минобороны США Пит Хегсет, официальные Вашингтон и Пекин договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами. Главная цель этого соглашения — предотвратить потенциальные конфликты.
Главные тезисы
- Обе страны якобы опасаются возможной войны на фоне обострения ситуации на международной арене.
- Переговоры по этому поводу между командами Трампа и Си будут продолжаться.
О чем договорились США и Китай
По словам Хесета, недавно он провел переговоры со своим китайским коллегой — адмиралом Донг Цзюнем.
В общем, официальные Вашингтон и Пекин пришли к выводу, что мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь.
Кроме того, указано, что представители обеих стран будут организовывать дальнейшие переговоры, чтобы обсудить детали налаживания связи.
На этом фоне глава Пентагона призвал Юго-Восточную Азию усилить морское сотрудничество.
Главная цель — противодействовать усилению агрессии Пекина в Южно-Китайском море.
