США та Китай вирішили встановити прямий військовий зв'язок
США та Китай вирішили встановити прямий військовий зв'язок

Гегсет
Джерело:  online.ua

Як повідомив глава Міноборони США Піт Гегсет, офіційні Вашингтон та Пекін домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами. Головна ціль цієї угоди — запобігти потенційним конфліктам.

Головні тези:

  • Обидві країни нібито боїться можливої війни на тлі загострення ситуації на міжнародній арені.
  • Переговори з цього приводу між командами Трампа та Сі будуть тривати.

Про що домовилися США та Китай

За словами Гесета, нещодавно ві провів переговори зі своїм китайським колегою — адміралом Донг Цзюнем.

Адмірал Донг і я також погодилися, що ми повинні створити канали військового співробітництва для усунення конфліктів і деескалації будь-яких проблем, що виникають, — офіційно підтвердив глава Пентагона.

Загалом офіційні Вашингтон та Пекін дійшли висновку, що мир, стабільність і добрі відносини — це найкращий шлях.

Окрім того, наголошується, що представники обох країн будуть організовувати подальші переговори, щоб обговорити деталі налагодження зв'язку.

Глава Пентагону і міністр оборони Китаю Донг Цзюнь зустрілися в Куала-Лумпурі в п'ятницю, на наступний день після саміту президента Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

На цьому тлі глава Пентагона закликав Південно-Східну Азію посилити морське співробітництво.

Головна ціль — протидіяти посиленню агресії Пекіна в Південно-Китайському морі.

