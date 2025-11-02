США та Китай вирішили встановити прямий військовий зв'язок

Як повідомив глава Міноборони США Піт Гегсет, офіційні Вашингтон та Пекін домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами. Головна ціль цієї угоди — запобігти потенційним конфліктам.
Головні тези:
- Обидві країни нібито боїться можливої війни на тлі загострення ситуації на міжнародній арені.
- Переговори з цього приводу між командами Трампа та Сі будуть тривати.
Про що домовилися США та Китай
За словами Гесета, нещодавно ві провів переговори зі своїм китайським колегою — адміралом Донг Цзюнем.
Загалом офіційні Вашингтон та Пекін дійшли висновку, що мир, стабільність і добрі відносини — це найкращий шлях.
Окрім того, наголошується, що представники обох країн будуть організовувати подальші переговори, щоб обговорити деталі налагодження зв'язку.
На цьому тлі глава Пентагона закликав Південно-Східну Азію посилити морське співробітництво.
Головна ціль — протидіяти посиленню агресії Пекіна в Південно-Китайському морі.
