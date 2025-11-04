Очільник Китаю Сі Цзіньпін налаштований розширити взаємні інвестиції з країною-агресоркою Росією. Автократ заявив про прихильність Пекіна розвитку відносин, попри "нестабільну" зовнішню обстановку.
Головні тези:
- Сі продовжує приховувати, що допомагає Росії вести війну проти України.
- РФ та Китай підписали угоду про "безмежне" партнерство ще роки тому.
Що запланував Сі Цзіньпін
Лідер Китаю провів переговори з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні.
На переконання Сі, відносини офіційних Москви та Пекіна продовжують розвиватися в напрямку більш високого рівня і більш високої якості, неухильно просуваючись вперед, попри нестабільну зовнішню обстановку.
У центрі уваги обох країн — енергетика, сільське господарство, аерокосмічна промисловість, цифрова економіка.
На переконання Сі, саме у цих сферах країни можуть розвивати співробітництво і “стимулювати нові двигуни зростання”.
За словами поплічника Путіна, для Москви та Пекіна важливо продовжувати створювати сприятливі умови для залучення взаємних інвестицій і підтримки спільних проєктів.
