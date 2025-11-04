Сі Цзіньпін розкрив свої плани щодо Росії
Сі Цзіньпін розкрив свої плани щодо Росії

Що запланував Сі Цзіньпін
Джерело:  Reuters

Очільник Китаю Сі Цзіньпін налаштований розширити взаємні інвестиції з країною-агресоркою Росією. Автократ заявив про прихильність Пекіна розвитку відносин, попри "нестабільну" зовнішню обстановку.

Головні тези:

  • Сі продовжує приховувати, що допомагає Росії вести війну проти України.
  • РФ та Китай підписали угоду про "безмежне" партнерство ще роки тому.

Що запланував Сі Цзіньпін 

Лідер Китаю провів переговори з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні.

На переконання Сі, відносини офіційних Москви та Пекіна продовжують розвиватися в напрямку більш високого рівня і більш високої якості, неухильно просуваючись вперед, попри нестабільну зовнішню обстановку.

Захист, зміцнення і розвиток китайсько-російських відносин — стратегічний вибір для обох сторін, — цинічно заявив глава КНР.

У центрі уваги обох країн — енергетика, сільське господарство, аерокосмічна промисловість, цифрова економіка.

На переконання Сі, саме у цих сферах країни можуть розвивати співробітництво і “стимулювати нові двигуни зростання”.

За словами поплічника Путіна, для Москви та Пекіна важливо продовжувати створювати сприятливі умови для залучення взаємних інвестицій і підтримки спільних проєктів.

У спільному комюніке країни погодилися "зміцнювати співробітництво у всіх сферах і адекватно реагувати на зовнішні виклики". Росія також підтвердила свою прихильність принципу "єдиного Китаю" і протидію "незалежності Тайваню".

