Зеленский прибыл на фронт — первые подробности и фото
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл на фронт — первые подробности и фото

Владимир Зеленский
Зеленский на фронте – что известно
Read in English
Читати українською

4 ноября глава государства Владимир Зеленский заявил, что посетил пункт управления 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж": президент провел встречу с защитниками.

Главные тезисы

  • Украинский лидер прибыл на Добропольское направление.
  • Он подробно обсудил с военными нужды бригады.

Зеленский на фронте — что известно

На пункте управления 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" встретился с военными. Они вместе со смежными подразделениями держат оборону на Добропольском направлении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства сообщил, что заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении.

Также, по словам Владимира Зеленского, были подробно обсуждены военные нужды бригады, производство и централизованное снабжение дронами.

Что важно понимать, речь идет о наземных роботизированных платформах, тяжелых бомберах и изготовлении типичных боеприпасов для них.

Отметил воинов государственными наградами. Благодарю каждого за службу, за защиту нашего государства. Берегите себя и своих собратьев. Это самое главное. Верим в наших защитников, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БПЛА и пять артиллерийских систем врага.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война с Россией неизбежна. В НАТО заявили о начале "Фазы ноль"
НАТО готовится к войне с Россией
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ убили двух гражданских и собаку под белым флагом — видеодоказательство
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Россияне совершили новое военное преступление
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР ликвидировало офицеров из российского "Рубикона" — видео
ГУР
Как прошла новая успешная операция ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?