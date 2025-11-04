Зеленский прибыл на фронт — первые подробности и фото

4 ноября глава государства Владимир Зеленский заявил, что посетил пункт управления 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж": президент провел встречу с защитниками.

Зеленский на фронте — что известно

На пункте управления 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" встретился с военными. Они вместе со смежными подразделениями держат оборону на Добропольском направлении. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства сообщил, что заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении.

Также, по словам Владимира Зеленского, были подробно обсуждены военные нужды бригады, производство и централизованное снабжение дронами.

Что важно понимать, речь идет о наземных роботизированных платформах, тяжелых бомберах и изготовлении типичных боеприпасов для них.

Отметил воинов государственными наградами. Благодарю каждого за службу, за защиту нашего государства. Берегите себя и своих собратьев. Это самое главное. Верим в наших защитников, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БПЛА и пять артиллерийских систем врага.