Зеленский прибыл на фронт — первые подробности и фото

4 ноября глава государства Владимир Зеленский заявил, что посетил пункт управления 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж": президент провел встречу с защитниками.
Главные тезисы
- Украинский лидер прибыл на Добропольское направление.
- Он подробно обсудил с военными нужды бригады.
Зеленский на фронте — что известно
Кроме того, глава государства сообщил, что заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении.
Также, по словам Владимира Зеленского, были подробно обсуждены военные нужды бригады, производство и централизованное снабжение дронами.
Что важно понимать, речь идет о наземных роботизированных платформах, тяжелых бомберах и изготовлении типичных боеприпасов для них.
Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БПЛА и пять артиллерийских систем врага.
