Зеленський прибув на фронт — перші подробиці та фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський прибув на фронт — перші подробиці та фото

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

4 листопада глава держави Володимир Зеленський заявив, що відвідав пункт управління 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України “Рубіж”: президент провів зустріч з оборонцями.

Головні тези:

Український лідер прибув на Добропільський напрямок.

Він детально обговорив з військовими потреби бригади.

Зеленський на фронті — що відомо

На пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» зустрівся з військовими. Вони разом із суміжними підрозділами тримають оборону на Добропільському напрямку.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави повідомив, що заслухав доповідь командира про ситуацію на цьому напрямку.

Також, за словами Володимира Зеленського, були детально обговорені військові потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів.

Що важливо розуміти, йдеться про наземні роботизовані платформи, тяжкі бомбери та виготовлення типових боєприпасів для них.

Відзначив воїнів державними нагородами. Дякую кожному за службу, за захист нашої держави. Бережіть себе і своїх побратимів. Це найголовніше. Віримо в наших захисників, — наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем ворога.

