Зеленський прибув на фронт — перші подробиці та фото

4 листопада глава держави Володимир Зеленський заявив, що відвідав пункт управління 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України “Рубіж”: президент провів зустріч з оборонцями.
Головні тези:
Український лідер прибув на Добропільський напрямок.
Він детально обговорив з військовими потреби бригади.
Зеленський на фронті — що відомо
Окрім того, глава держави повідомив, що заслухав доповідь командира про ситуацію на цьому напрямку.
Також, за словами Володимира Зеленського, були детально обговорені військові потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів.
Що важливо розуміти, йдеться про наземні роботизовані платформи, тяжкі бомбери та виготовлення типових боєприпасів для них.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-