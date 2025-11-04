ГУР ліквідувало офіцерів з російського "Рубікону" — відео

Воїни Головного управління розвідки змогли успішно уразити штабу російських загарбників підрозділу "Рубікон", що спеціалізується на використанні безпілотних систем. Нова операція була реалізована в Авдіївці Донецької області
Головні тези:
- ГУРівці скинули центнер вибухівки на штаб “Рубікону”.
- Під потужний удар потрапили російські офіцери і оператори.
Як пройшла нова успішна операція ГУР
Українські розвідники повідомляють, що у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки, що на Донеччині, воїни ГУР МО України виявили штаб російських окупантів із так званого центру "Рубікон".
Що важливо розуміти, головна спеціалізація ворожого підрозділу "Рубікон" — активне використання безпілотних систем, зокрема бойових, під час геноцидної війни Росії проти України.
За словами воєнної розвідки, це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає багато коштів.
Українські розвідники наголошують, що завдяки цій успішній операції вдалося ліквідувати офіцерів і операторів безпілотників російського "Рубікону", які перебували у штабі.
