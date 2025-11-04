ГУР ліквідувало офіцерів з російського "Рубікону" — відео

Воїни Головного управління розвідки змогли успішно уразити штабу російських загарбників підрозділу "Рубікон", що спеціалізується на використанні безпілотних систем. Нова операція була реалізована в Авдіївці Донецької області

Як пройшла нова успішна операція ГУР

Українські розвідники повідомляють, що у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки, що на Донеччині, воїни ГУР МО України виявили штаб російських окупантів із так званого центру "Рубікон".

Що важливо розуміти, головна спеціалізація ворожого підрозділу "Рубікон" — активне використання безпілотних систем, зокрема бойових, під час геноцидної війни Росії проти України.

За словами воєнної розвідки, це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає багато коштів.

За здобутими координатами розташування ворога майстри ГУР в умовах щільної міської забудови спрямували у штаб безпілотний засіб FP-2, оснащений понад 105 кілограмовою бойовою частиною. Поширити

Українські розвідники наголошують, що завдяки цій успішній операції вдалося ліквідувати офіцерів і операторів безпілотників російського "Рубікону", які перебували у штабі.