ГУР ликвидировало офицеров из российского "Рубикона" — видео
Украина
ГУР ликвидировало офицеров из российского "Рубикона" — видео

ГУР
Как прошла новая успешная операция ГУР
Read in English
Читати українською

Воины Главного управления разведки смогли успешно поразить штаб российских захватчиков подразделения "Рубикон", специализирующийся на использовании беспилотных систем. Новая операция была реализована в Авдеевке Донецкой области

Главные тезисы

  • ГУРовцы сбросили центнер взрывчатки на штаб “Рубикона”.
  • Под сильный удар попали российские офицеры и операторы дронов.

Как прошла новая успешная операция ГУР

Украинские разведчики сообщают, что в полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области воины ГУР МО Украины обнаружили штаб российских оккупантов из так называемого центра "Рубикон".

Что важно понимать, главная специализация вражеского подразделения "Рубикон" — активное использование беспилотных систем, в частности, боевых, во время геноцидной войны России против Украины.

По словам военной разведки, это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит много средств.

По полученным координатам расположения врага мастера ГУР в условиях плотной городской застройки направили в штаб беспилотное средство FP-2, оснащенное более 105 килограммовой боевой частью.

Украинские разведчики подчеркивают, что благодаря этой успешной операции удалось ликвидировать находившихся в штабе офицеров и операторов беспилотников российского "Рубикона".

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление наступит справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении.

