ГУР ликвидировало офицеров из российского "Рубикона" — видео

Воины Главного управления разведки смогли успешно поразить штаб российских захватчиков подразделения "Рубикон", специализирующийся на использовании беспилотных систем. Новая операция была реализована в Авдеевке Донецкой области

Как прошла новая успешная операция ГУР

Украинские разведчики сообщают, что в полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области воины ГУР МО Украины обнаружили штаб российских оккупантов из так называемого центра "Рубикон".

Что важно понимать, главная специализация вражеского подразделения "Рубикон" — активное использование беспилотных систем, в частности, боевых, во время геноцидной войны России против Украины.

По словам военной разведки, это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит много средств.

По полученным координатам расположения врага мастера ГУР в условиях плотной городской застройки направили в штаб беспилотное средство FP-2, оснащенное более 105 килограммовой боевой частью. Поделиться

Украинские разведчики подчеркивают, что благодаря этой успешной операции удалось ликвидировать находившихся в штабе офицеров и операторов беспилотников российского "Рубикона".