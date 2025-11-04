ГУР ликвидировало офицеров из российского "Рубикона" — видео

Воины Главного управления разведки смогли успешно поразить штаб российских захватчиков подразделения "Рубикон", специализирующийся на использовании беспилотных систем. Новая операция была реализована в Авдеевке Донецкой области
Главные тезисы
- ГУРовцы сбросили центнер взрывчатки на штаб “Рубикона”.
- Под сильный удар попали российские офицеры и операторы дронов.
Как прошла новая успешная операция ГУР
Украинские разведчики сообщают, что в полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области воины ГУР МО Украины обнаружили штаб российских оккупантов из так называемого центра "Рубикон".
Что важно понимать, главная специализация вражеского подразделения "Рубикон" — активное использование беспилотных систем, в частности, боевых, во время геноцидной войны России против Украины.
По словам военной разведки, это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит много средств.
Украинские разведчики подчеркивают, что благодаря этой успешной операции удалось ликвидировать находившихся в штабе офицеров и операторов беспилотников российского "Рубикона".
