Коли Україна вступить в ЄС — прогноз Зеленського

За словами глави держави Володимира Зеленського, він розраховує, що Україна приєднається до Євросоюзу навіть раніше 2030 року – дати, яку часто називають найреалістичнішим терміном вступу.
Головні тези:
- Президент Зеленський вірить у можливість швидкої євроінтеграції України.
- Країна повинна вступити до ЄС з усіма можливими повноцінними правами.
Євроінтеграція України може відбутися найближчими роками
Журналісти поцікавилися в українського лідера, як станом на сьогодні він оцінює шанси України вступити у ЄС до 2030 року, а також свої шанси стати тим президентом, який "привів Україну до ЄС".
Відповідаючи на друге запитання, глава держави відверто зізнався, що, звичайно ж, хотів би бути президентом України, яка вже стала повноцінною частиною Євросоюзу
За словами президента, він не схвалює ідею щодо вступу України до ЄС з частковими правами.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-