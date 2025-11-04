Коли Україна вступить в ЄС — прогноз Зеленського

За словами глави держави Володимира Зеленського, він розраховує, що Україна приєднається до Євросоюзу навіть раніше 2030 року – дати, яку часто називають найреалістичнішим терміном вступу.

Євроінтеграція України може відбутися найближчими роками

Журналісти поцікавилися в українського лідера, як станом на сьогодні він оцінює шанси України вступити у ЄС до 2030 року, а також свої шанси стати тим президентом, який "привів Україну до ЄС".

Я хотів би вірити, що Україна буде у ЄС навіть до того, раніше. Можливо, це звучить трохи як фантастика — але й захист незалежності України від Росії колись звучав як фантастика. Володимир Зеленський Президент України

Відповідаючи на друге запитання, глава держави відверто зізнався, що, звичайно ж, хотів би бути президентом України, яка вже стала повноцінною частиною Євросоюзу

Але, звісно, це не означає, що це для мене пріоритет. Головне — щоб Україна змогла вступити до ЄС. Хто буде президентом на той час — це другорядне, — пояснив Володимир Зеленський. Поширити

За словами президента, він не схвалює ідею щодо вступу України до ЄС з частковими правами.