Коли Україна вступить в ЄС — прогноз Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Коли Україна вступить в ЄС — прогноз Зеленського

Зеленський
Read in English
Джерело:  online.ua

За словами глави держави Володимира Зеленського, він розраховує, що Україна приєднається до Євросоюзу навіть раніше 2030 року – дати, яку часто називають найреалістичнішим терміном вступу. 

Головні тези:

  • Президент Зеленський вірить у можливість швидкої євроінтеграції України.
  • Країна повинна вступити до ЄС з усіма можливими повноцінними правами.

Євроінтеграція України може відбутися найближчими роками

Журналісти поцікавилися в українського лідера, як станом на сьогодні він оцінює шанси України вступити у ЄС до 2030 року, а також свої шанси стати тим президентом, який "привів Україну до ЄС".

Я хотів би вірити, що Україна буде у ЄС навіть до того, раніше. Можливо, це звучить трохи як фантастика — але й захист незалежності України від Росії колись звучав як фантастика.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Відповідаючи на друге запитання, глава держави відверто зізнався, що, звичайно ж, хотів би бути президентом України, яка вже стала повноцінною частиною Євросоюзу

Але, звісно, це не означає, що це для мене пріоритет. Головне — щоб Україна змогла вступити до ЄС. Хто буде президентом на той час — це другорядне, — пояснив Володимир Зеленський.

За словами президента, він не схвалює ідею щодо вступу України до ЄС з частковими правами.

