Німеччина вирішила суттєво посилити підтримку України

Офіційний Берлін планує збільшити фінансову допомогу Україні на приблизно 3 мільярди євро у 2026 році. Окрім того, німецький уряд має намір ухвалити відповідні поправки до проєкту бюджету.

Німеччина продовжить допомагати Україні

Згідно з даними анонімних джерел, пропозицію про додаткові три мільярди євро на підтримку України планують внести міністри фінансів та оборони Німеччини до остаточних коригувань бюджету на наступний рік.

Інсайдери звертають увагу на те, що ці кошти зокрема будуть скеровані на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та заміну двох систем протиповітряної оборони Patriot, переданих Україні.

Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від загарбницької війни Росії, — заявило одне з джерел. Поширити

Інсайдери журналістів в німецькому уряді розповіли Reuters, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц уже підтримав пропозицію про додаткове фінансування.

Що важливо розуміти, саме Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні.

Офіційний Берлін передав близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії три роки тому, а також допомагає Україні посилювати її ППО, зокрема й системами “Петріот”.