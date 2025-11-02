Германия передала Украине новые Patriot

Вечером 2 ноября глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные ЗРК "Patriot" от одного из своих главных союзников - Германии. Точное количество этих систем президент пока не раскрывает.
Главные тезисы
- Украинский лидер выразил благодарность канцлеру ФРГ и его команде.
- Переговоры по дальнейшим общим шагам по усилению ПВО продолжаются.
Украине удалось усилить свою ПВО
Глава государства обращает внимание, что именно вражеские удары с воздуха — это главная ставка российского диктатора Владимира Путина в этой войне.
Он отмечает, что для Кремля только террор позволяет добиваться своих целей.
По мнению Владимира Зеленского, каждое усиление украинской ПВО де-факто приближает завершение войны, ведь лишает Россию ее главного козыря.
Он также подтвердил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-