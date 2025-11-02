Германия передала Украине новые Patriot
Владимир Зеленский
Украине удалось усилить свою ПВО
Вечером 2 ноября глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные ЗРК "Patriot" от одного из своих главных союзников - Германии. Точное количество этих систем президент пока не раскрывает.

Главные тезисы

  • Украинский лидер выразил благодарность канцлеру ФРГ и его команде.
  • Переговоры по дальнейшим общим шагам по усилению ПВО продолжаются.

Мы укрепили компонент “петриотов” в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг для защиты жизней от российского террора. Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!

Владимир Зеленский

Глава государства обращает внимание, что именно вражеские удары с воздуха — это главная ставка российского диктатора Владимира Путина в этой войне.

Он отмечает, что для Кремля только террор позволяет добиваться своих целей.

По мнению Владимира Зеленского, каждое усиление украинской ПВО де-факто приближает завершение войны, ведь лишает Россию ее главного козыря.

Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши возможности смогут обеспечить безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно, — подчеркнул украинский лидер.

Он также подтвердил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем.

Будут и дальнейшие результаты. Слава Украине! — подытожил Зеленский.

