Німеччина передала Україні нові Patriot
Україна
Німеччина передала Україні нові Patriot

Володимир Зеленський
Patriot
Увечері 2 листопада глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала додаткові ЗРК “Patriot” від одного зі своїх головних союзників — Німеччини. Точну кількість цих систем президент поки не розкриває.

Головні тези:

  • Український лідер висловив вдячність канцлеру ФРН та його команді.
  • Переговори щодо подальших спільних кроків щодо посилення ППО тривають. 

Україні вдалося посилити свою ППО

Ми зміцнили компонент «петріотів» у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що саме ворожі удари з повітря — це головна ставка російського диктатора Володимира Путіна в цій війні.

Він наголошує, що для Кремля лише терор дає можливість добиватися своїх цілей.

На переконання Володимира Зеленського, кожне посилення української ППО де-факто наближає завершення війни, адже позбавляє Росії її головного козиря.

Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно, — наголосив український лідер.

Він також підтвердив, що перемовини щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем.

Будуть і подальші результати. Слава Україні! — підсумував Зеленський.

