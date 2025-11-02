Німеччина передала Україні нові Patriot

Увечері 2 листопада глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала додаткові ЗРК “Patriot” від одного зі своїх головних союзників — Німеччини. Точну кількість цих систем президент поки не розкриває.
Головні тези:
- Український лідер висловив вдячність канцлеру ФРН та його команді.
- Переговори щодо подальших спільних кроків щодо посилення ППО тривають.
Україні вдалося посилити свою ППО
Глава держави звертає увагу на те, що саме ворожі удари з повітря — це головна ставка російського диктатора Володимира Путіна в цій війні.
Він наголошує, що для Кремля лише терор дає можливість добиватися своїх цілей.
На переконання Володимира Зеленського, кожне посилення української ППО де-факто наближає завершення війни, адже позбавляє Росії її головного козиря.
Він також підтвердив, що перемовини щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-