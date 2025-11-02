Українські воїни загинули внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині

Угруповання військ "Схід" офіційно підтвердило, що внаслідок російської атаки на Дніпропетровську область, яка відбулася 1 листопада, є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил України.
Головні тези:
- Точна кількість загиблих та поранених військових наразі не розкривається.
- З метою встановлення всіх обставин трагедії працюють відповідні правоохоронні органи.
Росіяни продовжують вбивати українських захисників навіть поза межами фронту
Угруповання військ "Схід" звертає увагу на те, що російські загарбники здійснюють атаки різними засобами ураження не лише безпосередньо по позиціях Сил оборони України.
Так, противник регулярно завдає ударів по населених пунктах у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення.
До розслідування цієї ворожої атаки залучені відповідні правоохоронні органи.
Насамперед доручено провести перевірку обставин щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України.
Що важливо розуміти, йдеться про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-