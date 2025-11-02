Українські воїни загинули внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині

Угруповання військ "Схід" офіційно підтвердило, що внаслідок російської атаки на Дніпропетровську область, яка відбулася 1 листопада, є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил України.

Росіяни продовжують вбивати українських захисників навіть поза межами фронту

Угруповання військ "Схід" звертає увагу на те, що російські загарбники здійснюють атаки різними засобами ураження не лише безпосередньо по позиціях Сил оборони України.

Так, противник регулярно завдає ударів по населених пунктах у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення.

Вчора, 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України. Поширити

До розслідування цієї ворожої атаки залучені відповідні правоохоронні органи.

Насамперед доручено провести перевірку обставин щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України.

Що важливо розуміти, йдеться про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.