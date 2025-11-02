Украинские воины погибли в результате удара РФ по Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины погибли в результате удара РФ по Днепропетровщине

Россияне продолжают убивать украинских защитников даже вне фронта
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

2 ноября группировка войск "Восток" официально подтвердила, что в результате российской атаки на Днепропетровскую область погибли и ранены среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Главные тезисы

  • Точное количество погибших и раненых военных пока не раскрывается.
  • В целях установления всех обстоятельств трагедии работают соответствующие правоохранительные органы.

Россияне продолжают убивать украинских защитников даже вне фронта

Группировка войск "Восток" обращает внимание на то, что российские захватчики совершают атаки разными средствами поражения не только непосредственно по позициям Сил обороны Украины.

Так, противник регулярно наносит удары по населенным пунктам в глубоком тылу и в районах, приближенных к линии боевого столкновения.

Вчера, 1 ноября 2025 года, враг совершал ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области. Пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

К расследованию этой вражеской атаки были привлечены соответствующие правоохранительные органы.

Прежде всего поручено провести проверку обстоятельств соблюдения и выполнения требований распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины.

Что важно понимать, речь идет о своевременности оповещения о ракетной опасности, запретах (ограничениях) размещения личного состава и проведении совещаний и собраний на открытой местности, а также размещении в неназначенных для этого местах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины… Российский агрессор дорого заплатит за содеянное, — добавляют украинские воины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Мадяр" публично анонсировал блекаут в России
Силы беспилотных систем
Мадяр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Уже есть результат". Что известно об успехах Сил обороны в Покровске
Ситуация в Покровске: в городе продолжаются бои
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина нанесла удар по "РН-Туапсинскому НПЗ" в России
Генштаб ВСУ
"РН-Туапсинский НПЗ" попал под удар Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?