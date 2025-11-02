Украинские воины погибли в результате удара РФ по Днепропетровщине

2 ноября группировка войск "Восток" официально подтвердила, что в результате российской атаки на Днепропетровскую область погибли и ранены среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россияне продолжают убивать украинских защитников даже вне фронта

Группировка войск "Восток" обращает внимание на то, что российские захватчики совершают атаки разными средствами поражения не только непосредственно по позициям Сил обороны Украины.

Так, противник регулярно наносит удары по населенным пунктам в глубоком тылу и в районах, приближенных к линии боевого столкновения.

Вчера, 1 ноября 2025 года, враг совершал ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области. Пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Поделиться

К расследованию этой вражеской атаки были привлечены соответствующие правоохранительные органы.

Прежде всего поручено провести проверку обстоятельств соблюдения и выполнения требований распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины.

Что важно понимать, речь идет о своевременности оповещения о ракетной опасности, запретах (ограничениях) размещения личного состава и проведении совещаний и собраний на открытой местности, а также размещении в неназначенных для этого местах.