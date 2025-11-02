Украина нанесла удар по "РН-Туапсинскому НПЗ" в России

2 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что в минувшую ночь удалось успешно поразить инфраструктуру российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае.
Главные тезисы
- Атакованный терминал является одним из самых больших в России.
- Последствия поражения уточняются.
"РН-Туапсинский НПЗ" попал под удар Украины
Как сообщает Генштаб ВСУ, новая успешная операция прошла в ночь на 01 ноября 2025 года.
Что важно понимать, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения.
Она находится на побережье Черного моря в заливе Туапсе.
Кроме того, указано, что именно указанный терминал является одним из крупнейших в России.
Также указано, что в России горели подстанции: в Железногорске Курской области, в Липецкой области и во временно оккупированном Алчевске.
Минобороны РФ утверждает, что их ПВО смогла уничтожить 164 воздушных целей.
