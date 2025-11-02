Украина нанесла удар по "РН-Туапсинскому НПЗ" в России

2 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что в минувшую ночь удалось успешно поразить инфраструктуру российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае.

"РН-Туапсинский НПЗ" попал под удар Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, новая успешная операция прошла в ночь на 01 ноября 2025 года.

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае России, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что важно понимать, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения.

Она находится на побережье Черного моря в заливе Туапсе.

Кроме того, указано, что именно указанный терминал является одним из крупнейших в России.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует... Слава Украине! — отмечают украинские воины. Поделиться

Также указано, что в России горели подстанции: в Железногорске Курской области, в Липецкой области и во временно оккупированном Алчевске.

Минобороны РФ утверждает, что их ПВО смогла уничтожить 164 воздушных целей.