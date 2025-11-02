Україна завдала удару по “РН-Туапсинський НПЗ” у Росії

2 листопада Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що минулої ночі вдалося успішно уразити інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї.

“РН-Туапсинський НПЗ” потрапив під удар України

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбулася в ніч на 01 листопада 2025 року.

Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі “РН-Туапсинський НПЗ” у Краснодарському краї рф, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Що важливо розуміти, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення.

Вона знаходиться на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Окрім того, наголошується, що саме вказаний термінал є одним із найбільших у росії.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні! — зазначають українські воїни. Поширити

Також вказано, що в Росії горіли підстанції: в Желєзногорську Курської області, в Липецькій області та у тимчасово окупованому Алчевську.

Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО змогла знищити 164 повітряні цілі.