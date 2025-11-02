Україна завдала удару по “РН-Туапсинський НПЗ” у Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна завдала удару по “РН-Туапсинський НПЗ” у Росії

Генштаб ЗСУ
“РН-Туапсинський НПЗ” потрапив під удар України

2 листопада Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що минулої ночі вдалося успішно уразити інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї. 

Головні тези:

  • Атакований термінал є одним із найбільших у Росії.
  • Наслідки ураження наразі уточнюються.

“РН-Туапсинський НПЗ” потрапив під удар України

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбулася в ніч на 01 листопада 2025 року.

Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі “РН-Туапсинський НПЗ” у Краснодарському краї рф, — йдеться в офіційній заяві.

Що важливо розуміти, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення.

Вона знаходиться на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Окрім того, наголошується, що саме вказаний термінал є одним із найбільших у росії.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні! — зазначають українські воїни.

Також вказано, що в Росії горіли підстанції: в Желєзногорську Курської області, в Липецькій області та у тимчасово окупованому Алчевську.

Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО змогла знищити 164 повітряні цілі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС уразили одразу 5 підстанцій на території Росії
Сили безпілотних систем
СБС вже працюють над організацією блекауту в Росії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туреччина звернулася з пропозицією до України та РФ
Туреччина досі вірить у дипломатичне завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Вже є результат". Що відомо про успіхи Сил оборони в Покровську
Ситуація в Покровську : в місті тривають бої

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?