Україна завдала удару по “РН-Туапсинський НПЗ” у Росії

2 листопада Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що минулої ночі вдалося успішно уразити інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї.
Головні тези:
- Атакований термінал є одним із найбільших у Росії.
- Наслідки ураження наразі уточнюються.
“РН-Туапсинський НПЗ” потрапив під удар України
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбулася в ніч на 01 листопада 2025 року.
Що важливо розуміти, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення.
Вона знаходиться на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.
Окрім того, наголошується, що саме вказаний термінал є одним із найбільших у росії.
Також вказано, що в Росії горіли підстанції: в Желєзногорську Курської області, в Липецькій області та у тимчасово окупованому Алчевську.
Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО змогла знищити 164 повітряні цілі.
