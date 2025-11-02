"Вже є результат". Що відомо про успіхи Сил оборони в Покровську
"Вже є результат". Що відомо про успіхи Сил оборони в Покровську

Ситуація в Покровську : в місті тривають бої
Джерело:  Суспільне

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж поділився з журналістам даним про те, що російський диктатор Володимир Путін дав своїм війська лічені тижні на захоплення Покровська, однак завдяки злагодженим зусиллям Сил оборони цей план Кремля уже провалюється.

Головні тези:

  • ГУР та СБУ вже долучилися до оборони міста.
  • Армія РФ намагалася сформувати “кліщі”, однак їй не вдалося це зробити.

Ситуація в Покровську : в місті тривають бої

Як повідомляє Микола Маломуж, для посилення оборони в місті залучений 7 десанто-штурмовий корпус.

Що важливо розуміти, йдеться про базовий підрозділ, який веде роботу із зачистки Покровська, витіснення ворога в окремих секторах і завданню ударів по окремих угрупуваннях противника

Також це сили спецоперацій Міноборони, СБУ, Головного управління розвідки і сам голова Буданов. Тобто, на данний момент ми також задіяли ті підрозділи, які можуть протидіяти диверсійних груп в місті, — підтвердив генерал армії.

За його словами, завдяки злагодженій роботі спецслужб в районі Покровська вже є результат.

Насамперед йдеться про те, що армія РФ втратила шанс просування та накопичення додаткових резервів у місті.

Російські загарбники дійсно намагалися зробити кліщі, однак українські воїни уже їх розблоковують.

Немає перспектив оточення самого Покровська. Робота продовжується, але вона дуже непроста. Тому що сил і засобів ворога надзвичайно багато, скинули з різних напрямків фронту. І додатково перемістили з центру спецпідрозділи ФСБ та ГРУ, — наголосив Маломуж.

