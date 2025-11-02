"Вже є результат". Що відомо про успіхи Сил оборони в Покровську

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж поділився з журналістам даним про те, що російський диктатор Володимир Путін дав своїм війська лічені тижні на захоплення Покровська, однак завдяки злагодженим зусиллям Сил оборони цей план Кремля уже провалюється.
Головні тези:
- ГУР та СБУ вже долучилися до оборони міста.
- Армія РФ намагалася сформувати “кліщі”, однак їй не вдалося це зробити.
Ситуація в Покровську : в місті тривають бої
Як повідомляє Микола Маломуж, для посилення оборони в місті залучений 7 десанто-штурмовий корпус.
Що важливо розуміти, йдеться про базовий підрозділ, який веде роботу із зачистки Покровська, витіснення ворога в окремих секторах і завданню ударів по окремих угрупуваннях противника
За його словами, завдяки злагодженій роботі спецслужб в районі Покровська вже є результат.
Насамперед йдеться про те, що армія РФ втратила шанс просування та накопичення додаткових резервів у місті.
Російські загарбники дійсно намагалися зробити кліщі, однак українські воїни уже їх розблоковують.
