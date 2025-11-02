"Уже есть результат". Что известно об успехах Сил обороны в Покровске
Категория
Украина
Дата публикации

"Уже есть результат". Что известно об успехах Сил обороны в Покровске

Ситуация в Покровске: в городе продолжаются бои
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж поделился с журналистом данным о том, что российский диктатор Владимир Путин дал своим войскам считанные недели на захват Покровска, однако благодаря слаженным усилиям Сил обороны этот план Кремля уже проваливается.

Главные тезисы

  • ГУР и СБУ уже присоединились к обороне города.
  • Армия РФ пыталась сформировать клещи, однако ей это не удалось.

Ситуация в Покровске: в городе продолжаются бои

Как сообщает Николай Маломуж, для усиления обороны в городе привлечен 7-й десанто-штурмовой корпус.

Что важно понимать, речь идет о базовом подразделении, которое ведет работу по зачистке Покровска, вытеснению врага в отдельных секторах и нанесению ударов по отдельным группировкам противника.

Также это силы спецопераций Минобороны, СБУ, Главного управления разведки и начальник Буданов. То есть, на данный момент мы также задействовали подразделения, которые могут противодействовать диверсионным группам в городе, — подтвердил генерал армии.

По его словам, благодаря слаженной работе спецслужб в районе Покровска уже есть результат.

В первую очередь речь идет о том, что армия РФ упустила шанс продвижения и накопления дополнительных резервов в городе.

Российские захватчики действительно пытались создать “клещи”, однако украинские воины разблокируют их.

Нет перспектив окружения самого Покровска. Работа продолжается, но очень непростая. Потому что сил и средств врага очень много, сбросили с разных направлений фронта. И дополнительно переместили из центра спецподразделения ФСБ и ГРУ, — подчеркнул Маломуж.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска улучшили тактическое положение в Покровске
Что происходит в Покровске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ССС поразили сразу 5 подстанций на территории России
Силы беспилотных систем
ССС уже работают над организацией блекаута в России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Турция обратилась с предложением к Украине и РФ
Хакан Фидан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?