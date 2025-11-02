"Уже есть результат". Что известно об успехах Сил обороны в Покровске

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж поделился с журналистом данным о том, что российский диктатор Владимир Путин дал своим войскам считанные недели на захват Покровска, однако благодаря слаженным усилиям Сил обороны этот план Кремля уже проваливается.
Ситуация в Покровске: в городе продолжаются бои
Как сообщает Николай Маломуж, для усиления обороны в городе привлечен 7-й десанто-штурмовой корпус.
Что важно понимать, речь идет о базовом подразделении, которое ведет работу по зачистке Покровска, вытеснению врага в отдельных секторах и нанесению ударов по отдельным группировкам противника.
По его словам, благодаря слаженной работе спецслужб в районе Покровска уже есть результат.
В первую очередь речь идет о том, что армия РФ упустила шанс продвижения и накопления дополнительных резервов в городе.
Российские захватчики действительно пытались создать “клещи”, однако украинские воины разблокируют их.
