Президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер не приховує, що обурена ситуацією в Німеччині, яку вона публічно називає "борделем Європи". На цьому тлі вона вимагає заборонити купівлю сексуальних послуг за прикладом Швеції та Норвегії.

Головні тези:

  • На переконання політикині, проституція — це не професія, а акт неповаги до жінок. 
  • Кльокнер пропонує скандинавську модель, яка передбачає покарання клієнтів і закриття борделів.

Кльокнер закликає Німеччину до змін

За словами Юлії Кльокнер, вона рішуче виступає за посилення правил проти проституції в Німеччині.

Я твердо переконана, що ми повинні нарешті заборонити проституцію і купівлю сексуальних послуг в цій країні… Коли ми говоримо про права жінок, але кажемо, що проституція — це така ж робота, як і будь-яка інша, це не тільки смішно, але й акт неповаги до жінок.

Юлія Кльокнер

Юлія Кльокнер

Президентка Бундестагу ФРН

Вона звернула увагу на те, що чинне німецьке законодавство не захищає повій належним чином.

Навпаки, ні Закон про проституцію, ні Закон про захист повій не зміцнюють права жінок, які займаються проституцією, — наголосила Кльокнер.

Згідно з її даними, насильницькі напади, переважна влада чоловіків і брак згоди досі залишаються не вирішеними проблемами.

На цьому тлі президентка Бундестагу заявила, що Німеччина — "бордель Європи".

Що важливо розуміти, ще 8 років тому у Німеччині набув чинності Закон про захист повій.

Згідно з ними, повії зобов'язані реєструватися, а проституційний бізнес, такий як борделі, потребує дозволу.

