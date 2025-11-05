Президентка Бундестагу назвала Німеччину "борделем Європи"

Президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер не приховує, що обурена ситуацією в Німеччині, яку вона публічно називає "борделем Європи". На цьому тлі вона вимагає заборонити купівлю сексуальних послуг за прикладом Швеції та Норвегії.
Головні тези:
- На переконання політикині, проституція — це не професія, а акт неповаги до жінок.
- Кльокнер пропонує скандинавську модель, яка передбачає покарання клієнтів і закриття борделів.
Кльокнер закликає Німеччину до змін
За словами Юлії Кльокнер, вона рішуче виступає за посилення правил проти проституції в Німеччині.
Вона звернула увагу на те, що чинне німецьке законодавство не захищає повій належним чином.
Згідно з її даними, насильницькі напади, переважна влада чоловіків і брак згоди досі залишаються не вирішеними проблемами.
На цьому тлі президентка Бундестагу заявила, що Німеччина — "бордель Європи".
Що важливо розуміти, ще 8 років тому у Німеччині набув чинності Закон про захист повій.
Згідно з ними, повії зобов'язані реєструватися, а проституційний бізнес, такий як борделі, потребує дозволу.
