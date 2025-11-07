Швейцарська "маріонетка Кремля" неочікувано підвела Путіна

Швейцарський трейдер Gunvor офіційно підтвердив, що відмовляється купувати міжнародні активи "Лукойла". Це неочікуване рішення було ухвалене після того, як команда президента США Дональда Трампа назвала компанію "маріонеткою Росії".
Головні тези:
- Раніше "Лукойла" заявив, що прийняв пропозицію компанії Gunvor про купівлю своїх закордонних активів.
- Однак влада США одразу втрутилася у хід цих переговорів.
Трейдер Gunvor створив для Путіна нові проблеми
Фактично від потрапив під тиск з боку Міністерства фінансів США.
Американське відомство виступило з офіційною заявою, в якій наголосило, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що (російсько-українська, — ред.) війна повинна негайно закінчитися.
На ці звинувачення відреагував директор з корпоративних питань Gunvor Сет Пітрас .
За його словами, ця заява команди Дональда Трампа "в основному неправдива і помилкова".
Однак, попри це, швейцарська компанія вітає "можливість виправити це явне непорозуміння".
На тлі останніх Gunvor вирішила відмовитися від купівлі міжнародних активів "Лукойла".
Журналісти звертають увагу на те, що американський Мінфін видає дозвіл на операції, які пов’язані з організаціями під санкціями.
Де-факто це означає, що без такого дозволу трейдер потенційно міг би потрапити під вторинні санкції США.
