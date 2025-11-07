ГУР поразило один из ключевых нефтехимических заводов России
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР поразило один из ключевых нефтехимических заводов России

ГУР
ГУР осуществило новый успешный "дипстрайк"
Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что 6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ). Что важно понимать, он находится в Башкортостане РФ.

Главные тезисы

  • Атакованный завод производит продукцию для нужд российской оккупационной армии.
  • На территории цеха по производству агидола сразу начался пожар.

ГУР осуществило новый успешный "дипстрайк"

6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), расположенному в башкортостане на россии, — сказано в официальном заявлении ГУР.

Военная разведка Украины официально подтвердила, что речь идет об одном из главных предприятий нефтехимпрома страны-агрессорки.

Что важно понимать, на указанном заводе оккупанты активно производят продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса.

В первую очередь речь идет об ионоле, авиационном бензине, синтетических полимерах.

Как отмечают украинские разведчики, в результате мощного удара по российскому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола — присадки к авиационному горючему.

Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине! — отмечают воины ГУР.

