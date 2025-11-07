ГУР поразило один из ключевых нефтехимических заводов России

Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что 6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ). Что важно понимать, он находится в Башкортостане РФ.
Главные тезисы
- Атакованный завод производит продукцию для нужд российской оккупационной армии.
- На территории цеха по производству агидола сразу начался пожар.
ГУР осуществило новый успешный "дипстрайк"
Военная разведка Украины официально подтвердила, что речь идет об одном из главных предприятий нефтехимпрома страны-агрессорки.
Что важно понимать, на указанном заводе оккупанты активно производят продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса.
В первую очередь речь идет об ионоле, авиационном бензине, синтетических полимерах.
Как отмечают украинские разведчики, в результате мощного удара по российскому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола — присадки к авиационному горючему.
