ГУР поразило один из ключевых нефтехимических заводов России

Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что 6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ). Что важно понимать, он находится в Башкортостане РФ.

ГУР осуществило новый успешный "дипстрайк"

Военная разведка Украины официально подтвердила, что речь идет об одном из главных предприятий нефтехимпрома страны-агрессорки.

Что важно понимать, на указанном заводе оккупанты активно производят продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса.

В первую очередь речь идет об ионоле, авиационном бензине, синтетических полимерах.

Как отмечают украинские разведчики, в результате мощного удара по российскому нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола — присадки к авиационному горючему.