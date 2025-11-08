"Это был провал". Почему на самом деле Лавров разозлил Путина
"Это был провал". Почему на самом деле Лавров разозлил Путина

Лавров разрушил свою репутацию в глазах Путина?
Источник:  Sky News

Издание Sky News обращает внимание на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров был единственным отсутствующим постоянным членом Совета безопасности России, в ходе которого диктатор Владимир Путин приказал разработать предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Журналисты узнали, что действительно произошло.

Главные тезисы

  • Дерзость могла стоить Лаврову места за главным кремлевским столом.
  • Более всего Путин ценит лояльность и покорность членов своей команды.

Лавров разрушил свою репутацию в глазах Путина?

Как удалось узнать журналистам, именно жесткая позиция шефа российской дипломатии в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио стала одной из причин заморозки саммита Трамп-Путин.

Лавров либо упустил момент, либо отклонился от сценария. Его дипломатия — скорее ее отсутствие — сорвала саммит и это был провал, — заявил один из инсайдеров.

По словам журналистов, для российского диктатора, который очень хочет наладить диалог с командой Трампа не только в отношении Украины, но и в вопросах ядерного контроля, это стало ударом по имиджу.

Именно из-за выходки Лаврова Путин выглядел слабым на международной арене и не способен удержать контроль над собственным министром.

Политологи обращают внимание на то, что для главы Кремля главное — лояльность и дисциплина.

И если Лавров действительно "перешел границу", его политическая карьера может завершиться.

