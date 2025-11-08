"Это был провал". Почему на самом деле Лавров разозлил Путина

Издание Sky News обращает внимание на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров был единственным отсутствующим постоянным членом Совета безопасности России, в ходе которого диктатор Владимир Путин приказал разработать предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Журналисты узнали, что действительно произошло.

Лавров разрушил свою репутацию в глазах Путина?

Как удалось узнать журналистам, именно жесткая позиция шефа российской дипломатии в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио стала одной из причин заморозки саммита Трамп-Путин.

Лавров либо упустил момент, либо отклонился от сценария. Его дипломатия — скорее ее отсутствие — сорвала саммит и это был провал, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

По словам журналистов, для российского диктатора, который очень хочет наладить диалог с командой Трампа не только в отношении Украины, но и в вопросах ядерного контроля, это стало ударом по имиджу.

Именно из-за выходки Лаврова Путин выглядел слабым на международной арене и не способен удержать контроль над собственным министром.

Политологи обращают внимание на то, что для главы Кремля главное — лояльность и дисциплина.