"Это был провал". Почему на самом деле Лавров разозлил Путина

Издание Sky News обращает внимание на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров был единственным отсутствующим постоянным членом Совета безопасности России, в ходе которого диктатор Владимир Путин приказал разработать предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Журналисты узнали, что действительно произошло.
Главные тезисы
- Дерзость могла стоить Лаврову места за главным кремлевским столом.
- Более всего Путин ценит лояльность и покорность членов своей команды.
Лавров разрушил свою репутацию в глазах Путина?
Как удалось узнать журналистам, именно жесткая позиция шефа российской дипломатии в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио стала одной из причин заморозки саммита Трамп-Путин.
По словам журналистов, для российского диктатора, который очень хочет наладить диалог с командой Трампа не только в отношении Украины, но и в вопросах ядерного контроля, это стало ударом по имиджу.
Именно из-за выходки Лаврова Путин выглядел слабым на международной арене и не способен удержать контроль над собственным министром.
Политологи обращают внимание на то, что для главы Кремля главное — лояльность и дисциплина.
