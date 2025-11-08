"Невозможно выиграть". Генсек НАТО озвучил Путину четкое предупреждение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настроен на то, чтобы члены блока в будущем активнее подчеркивали свои ядерные возможности для сдерживания соперников, прежде всего России.
Главные тезисы
- Путин снова использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику.
- Однако глава Кремля снова недооценивает членов НАТО.
Рютте публично обратился к Путину
По мнению генсека НАТО, члены Альянса должны больше говорить с собственными людьми о ядерном сдерживании, "чтобы они понимали, как это способствует нашей всеобщей безопасности".
Он также напомнил, что именно ядерное сдерживание НАТО является "самой лучшей гарантией нашей безопасности".
По словам Рютте, нужно сделать все возможное, чтобы оно оставалось надежным, безопасным и эффективным.
Следует отметить, что в 2024 году Марк Рютте призвал игнорировать ядерные угрозы диктатора Путина в контексте помощи Украиной.
Тогда он утверждал, что не видит признаков возможного применения ядерного оружия.
