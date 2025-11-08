"Невозможно выиграть". Генсек НАТО озвучил Путину четкое предупреждение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настроен на то, чтобы члены блока в будущем активнее подчеркивали свои ядерные возможности для сдерживания соперников, прежде всего России.

Рютте публично обратился к Путину

По мнению генсека НАТО, члены Альянса должны больше говорить с собственными людьми о ядерном сдерживании, "чтобы они понимали, как это способствует нашей всеобщей безопасности".

Когда Россия использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику, наши народы должны знать, что нет причин для паники, поскольку у НАТО есть мощный фактор ядерного сдерживания для сохранения мира. Марк Рютте Генсек НАТО

Он также напомнил, что именно ядерное сдерживание НАТО является "самой лучшей гарантией нашей безопасности".

По словам Рютте, нужно сделать все возможное, чтобы оно оставалось надежным, безопасным и эффективным.

И Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя вести, — предупредил генсек НАТО. Поделиться

Следует отметить, что в 2024 году Марк Рютте призвал игнорировать ядерные угрозы диктатора Путина в контексте помощи Украиной.