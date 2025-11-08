"Неможливо виграти". Генсек НАТО озвучив Путіну чітку попередження
"Неможливо виграти". Генсек НАТО озвучив Путіну чітку попередження

Рютте публічно звернувся до Путіна
Джерело:  Welt am Sonntag

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте налаштований на те, щоб члени блоку в майбутньому активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників, насамперед Росії.

Головні тези:

  • Путін знову використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику.
  • Однак глава Кремля вкотре недооцінює членів НАТО.

На переконання генсека НАТО, члени Альянсу повинні більше говорити з власними людьми про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій загальній безпеці".

Коли Росія використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний фактор ядерного стримування для збереження миру.

Він також нагадав, що саме ядерне стримування НАТО є "найвищою гарантією нашої безпеки".

За словами Рютте, потрібно зробити все можливе, щоб воно залишалося надійним, безпечним і ефективним.

І Путін повинен знати, що ядерну війну неможливо виграти та ніколи не можна вести, — попередив генсек НАТО.

Варто зазначити, що в 2024 році Марк Рютте закликав ігнорувати ядерні погрози диктатора Путіна в контексті допомоги Українію

Тоді він стверджував, що не бачить ознак можливого застосування ядерної зброї.

