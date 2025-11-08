"Неможливо виграти". Генсек НАТО озвучив Путіну чітку попередження

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте налаштований на те, щоб члени блоку в майбутньому активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників, насамперед Росії.
Головні тези:
- Путін знову використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику.
- Однак глава Кремля вкотре недооцінює членів НАТО.
Рютте публічно звернувся до Путіна
На переконання генсека НАТО, члени Альянсу повинні більше говорити з власними людьми про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій загальній безпеці".
Він також нагадав, що саме ядерне стримування НАТО є "найвищою гарантією нашої безпеки".
За словами Рютте, потрібно зробити все можливе, щоб воно залишалося надійним, безпечним і ефективним.
Варто зазначити, що в 2024 році Марк Рютте закликав ігнорувати ядерні погрози диктатора Путіна в контексті допомоги Українію
Тоді він стверджував, що не бачить ознак можливого застосування ядерної зброї.
