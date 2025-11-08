"Неможливо виграти". Генсек НАТО озвучив Путіну чітку попередження

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте налаштований на те, щоб члени блоку в майбутньому активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників, насамперед Росії.

Рютте публічно звернувся до Путіна

На переконання генсека НАТО, члени Альянсу повинні більше говорити з власними людьми про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій загальній безпеці".

Коли Росія використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний фактор ядерного стримування для збереження миру. Марк Рютте Генсек НАТО

Він також нагадав, що саме ядерне стримування НАТО є "найвищою гарантією нашої безпеки".

За словами Рютте, потрібно зробити все можливе, щоб воно залишалося надійним, безпечним і ефективним.

І Путін повинен знати, що ядерну війну неможливо виграти та ніколи не можна вести, — попередив генсек НАТО. Поширити

Варто зазначити, що в 2024 році Марк Рютте закликав ігнорувати ядерні погрози диктатора Путіна в контексті допомоги Українію