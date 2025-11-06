Служба зовнішньої розвідки Росії зробила низку цинічних заяв стосовно майбутньої техногенної аварії на Запорізькій АЕС, яку нібито готує Україна на замовлення НАТО,
Головні тези:
- Служба зовнішньої розвідки Росії цинічно обвинувачує НАТО в плануванні диверсії на Запорізькій АЕС.
- Російська розвідка неправдиво стверджує, що Захід готується звинуватити Росію у можливій аварії на АЕС.
- Захід розглядає варіант організації диверсії на Запорізькій АЕС з розплавленням активної зони її ядерних реакторів, за словами російської розвідки.
Росія накинулася зі звинуваченнями на НАТО через ЗАЕС
Служба зовнішньої розвідки Росії брехливо заявила, що Захід готується покласти на Росію відповідальність за можливу аварію на Запорізькій АЕС.
Натівці закликають Київ здійснити велику диверсію з жертвами серед українців та мешканців країн Євросоюзу на кшталт авіакатастрофи МН17.
Також у СЗР повідомили, що нібито британці підрахували: внаслідок подібної аварії радіоактивне зараження пошириться на громадян ЄС поблизу українського кордону.
Тобто можна вважати, що Росія фактично анонсувала свій майбутній теракт на окупованій нею Запорізькій АЕС.
Більше по темі
