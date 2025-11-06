Россия цинично обвинила Украину и НАТО в подготовке диверсии на Запорожской АЭС
Россия цинично обвинила Украину и НАТО в подготовке диверсии на Запорожской АЭС

Служба внешней разведки России сделала ряд циничных заявлений по поводу предстоящей техногенной аварии на Запорожской АЭС, которую якобы готовит Украина по заказу НАТО,

Главные тезисы

  • Российская разведка цинично обвинила Украину и НАТО в подготовке диверсии на Запорожской АЭС.
  • Служба внешней разведки России ложно утверждает, что Запад готовится возложить ответственность за возможную аварию на Россию.
  • Украина и НАТО несут обвинения в планировании большой диверсии на Запорожской АЭС с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза.

Россия набросилась с обвинениями на НАТО через ЗАЭС

Служба внешней разведки России лживо заявила, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС.

Натовцы призывают Киев совершить большую диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза типа авиакатастрофы МН17.

Также в СВР сообщили, что якобы британцы подсчитали: в результате подобной аварии радиоактивное заражение распространится на граждан ЕС вблизи украинской границы.

Мероприятие рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, — цинично уверяют мир в СВР.

То есть, можно считать, что Россия фактически анонсировала свой будущий теракт на оккупированной ею Запорожской АЭС.

