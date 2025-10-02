Угроза ядерной аварии. Оккупированная Россией Запорожская АЭС нуждается в немедленном возобновлении электроснабжения

Запорожская атомная электростанция уже девять дней без электроснабжения. Если его срочно не восстановить, произойдет ядерная катастрофа.
Главные тезисы
- Без электроснабжения Запорожская АЭС стоит на грани ядерной катастрофы из-за угрозы перегрева реакторов и выхода радиоактивных веществ.
- Ситуация была обусловлена повреждением линии в 750 киловольтов на территории, временно оккупированной Россией.
- Работа дизельных генераторов обеспечивает охлаждение ядерного топлива, но требуется немедленное восстановление внешнего электроснабжения.
Запорожская АЭС находится под угрозой ядерной аварии
Об этом заявил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.
По его словам, в результате повреждения россиянами линии в 750 киловольтов в районе Запорожской тепловой электростанции на временно на ЗАЭС нет электричества уже девять дней. Повреждение находится на временно оккупированной россиянами территории.
При этом работа систем безопасности ЗАЭС обеспечивается работой дизельных генераторов. Пока они дают достаточно энергии, чтобы обеспечить охлаждение ядерного топлива в шести реакторах.
Он добавил, что это произошло в результате оккупации россиянами ЗАЭС. оккупанты не только полностью игнорируют правила ядерной безопасности, но и намеренно создают препятствия для возобновления энергоснабжения на станцию.
Если не восстановить внешнее энергоснабжение, температура воды в реакторах вырастет. Вода охлаждает ядерное топливо: оно может перегреться, что приведет к выходу радиоактивных продуктов в реактор и за его пределы.
С 23 сентября, на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый от начала полномасштабной войны блекаут. В "Энергоатоме" сообщили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, соединяющая станцию с украинской энергетической системой.
