Угроза ядерной аварии. Оккупированная Россией Запорожская АЭС нуждается в немедленном возобновлении электроснабжения

Запорожская атомная электростанция уже девять дней без электроснабжения. Если его срочно не восстановить, произойдет ядерная катастрофа.

Запорожская АЭС находится под угрозой ядерной аварии

Об этом заявил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

По его словам, в результате повреждения россиянами линии в 750 киловольтов в районе Запорожской тепловой электростанции на временно на ЗАЭС нет электричества уже девять дней. Повреждение находится на временно оккупированной россиянами территории.

При этом работа систем безопасности ЗАЭС обеспечивается работой дизельных генераторов. Пока они дают достаточно энергии, чтобы обеспечить охлаждение ядерного топлива в шести реакторах.

Мы характеризуем это как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти, если не принять срочные средства реагирования — в частности, безотлагательно восстановить внешнее электроснабжение. Поделиться

Он добавил, что это произошло в результате оккупации россиянами ЗАЭС. оккупанты не только полностью игнорируют правила ядерной безопасности, но и намеренно создают препятствия для возобновления энергоснабжения на станцию.

Если не восстановить внешнее энергоснабжение, температура воды в реакторах вырастет. Вода охлаждает ядерное топливо: оно может перегреться, что приведет к выходу радиоактивных продуктов в реактор и за его пределы.