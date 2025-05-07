Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за российских обстрелов
Категория
Украина
Дата публикации

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за российских обстрелов

Министерство энергетики Украины
ЗАЭС
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В результате вражеских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой Украины

Главные тезисы

  • Запорожская атомная электростанция под угрозой блэкаута из-за потери питания в результате российских обстрелов.
  • Полное отключение от энергосистемы может привести к серьезной угрозе радиационной безопасности.
  • Необходимо обеспечить безопасное функционирование станции, с учетом частых блэкаутов и угроз безопасности.

ЗАЭС оказалась под угрозой блэкаута

Отмечается, что станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи.

Обеспечение внешнего питания станции, необходимое для безопасного функционирования, снова под угрозой, отмечают в Минэнерго. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блекаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности.

Как только разрешит безопасность ситуация, энергетики сделают все возможное для скорейшего возобновления питания ЗАЭС.

В Минэнерго напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Запорожская АЭС уже 8 раз пережила полный блекаут и неоднократно оказывалась на грани блекаута.

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