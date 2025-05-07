Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за российских обстрелов

В результате вражеских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой Украины
Главные тезисы
- Запорожская атомная электростанция под угрозой блэкаута из-за потери питания в результате российских обстрелов.
- Полное отключение от энергосистемы может привести к серьезной угрозе радиационной безопасности.
- Необходимо обеспечить безопасное функционирование станции, с учетом частых блэкаутов и угроз безопасности.
ЗАЭС оказалась под угрозой блэкаута
Отмечается, что станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи.
Как только разрешит безопасность ситуация, энергетики сделают все возможное для скорейшего возобновления питания ЗАЭС.
В Минэнерго напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Запорожская АЭС уже 8 раз пережила полный блекаут и неоднократно оказывалась на грани блекаута.
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