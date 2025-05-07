Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російський обстріл

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідне для безпечного функціонування, знову під загрозою, наголошують в Міненерго. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.