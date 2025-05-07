Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російський обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російський обстріл

Міністерство енергетики України
ЗАЕС

Унаслідок ворожого обстрілу тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують станцію із об’єднаною енергосистемою України

Головні тези:

  • Запорізька АЕС втратила живлення однієї з власних ліній електропередачі через російський обстріл.
  • Станція отримує електропостачання лише однією лінією, що загрожує безпечному функціонуванню.
  • Повне відключення від енергосистеми може призвести до блекауту, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

ЗАЕС опинилася під загрозою блекауту

Зазначається, що наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідне для безпечного функціонування, знову під загрозою, наголошують в Міненерго. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції — це запорука безпечного її функціонування, — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

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