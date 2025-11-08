Сейм Польши отклонил антиукраинское предложение Навроцкого
Сейм Польши отклонил антиукраинское предложение Навроцкого

Предложение Навроцкого провалилось
Польский Сейм отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого относительно изменений в оказании помощи гражданам Украины, который также предлагал ввести уголовную ответственность за пропаганду "бандеризма".

  • Предложение Навроцкого вызвало резонанс в общественности.
  • Украинские историки подвергли критике позицию лидера Польши.

Предложение Навроцкого провалилось

Журналисты обратили внимание на то, что президентский законопроект подготовили после того, как в конце августа глава Польши ветировал новую редакцию закона о помощи украинцам в Польше.

Что важно понимать, он дублировал большинство положений относительно постепенного сворачивания части вспомогательных мер, уже включенных в правительственный закон, принятый в конце сентября.

Лидер страны предлагал нормы, которых не было в правительственном законе.

Первая из них касалась изменений в Уголовный кодекс Польши и предусматривала повышение наказания за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы, а также увеличение границ наказания за организацию незаконного пересечения границы — от 2 до 12 лет лишения свободы.

Журналисты обращают внимание на то, что другим изменением было введение уголовного наказания за пропаганду так называемого "бандеризма" и деятельности ОУН-УПА.

Украинские историки сразу публично раскритиковали предложение Навроцкого:

Весьма сомнительны попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути деятельность УПА и ОУН(б) к геноцидальным практикам, неоимперским тоталитарным режимам нацистов и коммунистов, против которых раньше и боролись украинские повстанцы.

