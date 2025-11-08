Сейм Польши отклонил антиукраинское предложение Навроцкого

Польский Сейм отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого относительно изменений в оказании помощи гражданам Украины, который также предлагал ввести уголовную ответственность за пропаганду "бандеризма".
Главные тезисы
- Предложение Навроцкого вызвало резонанс в общественности.
- Украинские историки подвергли критике позицию лидера Польши.
Предложение Навроцкого провалилось
Журналисты обратили внимание на то, что президентский законопроект подготовили после того, как в конце августа глава Польши ветировал новую редакцию закона о помощи украинцам в Польше.
Что важно понимать, он дублировал большинство положений относительно постепенного сворачивания части вспомогательных мер, уже включенных в правительственный закон, принятый в конце сентября.
Лидер страны предлагал нормы, которых не было в правительственном законе.
Журналисты обращают внимание на то, что другим изменением было введение уголовного наказания за пропаганду так называемого "бандеризма" и деятельности ОУН-УПА.
Украинские историки сразу публично раскритиковали предложение Навроцкого:
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-