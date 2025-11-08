Сейм Польщі відхилив антиукраїнську пропозицію Навроцького

Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Кароля Навроцького щодо змін в наданні допомоги громадянам України, який також пропонував запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду "бандеризму".

Пропозиція Навроцького провалилася

Журналісти звернули увагу на те, що президентський законопроєкт підготовили після того, як наприкінці серпня глава Польщі ветував нову редакцію закону про допомогу українцям у Польщі.

Що важливо розуміти, він дублював більшість положень щодо поступового згортання частини допоміжних заходів, які вже були включені до урядового закону, ухваленого наприкінці вересня.

Лідер країни пропонував норми, яких не було в урядовому законі.

Перша з них стосувалася змін до Кримінального кодексу Польщі і передбачала підвищення покарання за незаконний перетин польського кордону до п'яти років позбавлення волі, а також збільшення меж покарання за організацію незаконного перетину кордону — від 2 до 12 років позбавлення волі.

Журналісти звертають увагу на те, що іншою зміною було запровадження кримінального покарання за пропаганду так званого "бандеризму" та діяльності ОУН-УПА.

Українські історики одразу публічно розкритикували пропозицію Навроцького: