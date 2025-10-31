Польща знову підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака-розвідника РФ

Польща підняла в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це вже третій подібний інцидент за тиждень.
Головні тези:
- Польща підняла в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20.
- Це вже третій подібний інцидент за тиждень, що свідчить про зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.
- Польські пілоти ідентифікували іноземне повітряне судно та супроводжували його відповідно до процедур НАТО, не допустивши порушення повітряного простору.
Польські винищувачі перехоплювали російський літак-розвідник
Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі X.
Польські винищувачі підіймали 31 жовтня вранці після того, як Іл-20 зафіксували над Балтійським морем.
Trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem❗️— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 31, 2025
Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 🇵🇱 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej 🇷🇺 Ił-20 wykonującego lot… pic.twitter.com/brM5GwreFO
Вони звернули увагу, що порушення повітряного простору Польщі не відбулося.
Це вже третя подібна ситуація цього тижня, що підтверджує зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-