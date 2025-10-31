Польща знову підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака-розвідника РФ

Польща підняла в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Польські винищувачі перехоплювали російський літак-розвідник

Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі X.

Польські винищувачі підіймали 31 жовтня вранці після того, як Іл-20 зафіксували над Балтійським морем.

Російський літак знову летів без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, становлячи потенційну загрозу безпеці польотів у регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземне повітряне судно, яке було супроводжено відповідно до процедур НАТО. Поширити

Trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem❗️



Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 🇵🇱 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej 🇷🇺 Ił-20 wykonującego lot… pic.twitter.com/brM5GwreFO — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 31, 2025

Вони звернули увагу, що порушення повітряного простору Польщі не відбулося.