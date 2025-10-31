Польща знову підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака-розвідника РФ
Іл-20
Джерело:  online.ua

Польща підняла в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Головні тези:

  • Польща підняла в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20.
  • Це вже третій подібний інцидент за тиждень, що свідчить про зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.
  • Польські пілоти ідентифікували іноземне повітряне судно та супроводжували його відповідно до процедур НАТО, не допустивши порушення повітряного простору.

Польські винищувачі перехоплювали російський літак-розвідник

Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі X.

Польські винищувачі підіймали 31 жовтня вранці після того, як Іл-20 зафіксували над Балтійським морем.

Російський літак знову летів без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, становлячи потенційну загрозу безпеці польотів у регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземне повітряне судно, яке було супроводжено відповідно до процедур НАТО.

Вони звернули увагу, що порушення повітряного простору Польщі не відбулося.

Це вже третя подібна ситуація цього тижня, що підтверджує зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.

