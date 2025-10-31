Польша снова поднимала в воздух истребители для перехвата самолета-разведчика РФ

Польша подняла в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского разведчика Ил-20. Это уже третий подобный инцидент через неделю.

Польские истребители перехватывали российский самолет-разведчик

Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

Польские истребители поднимали утром 31 октября после того, как Ил-20 зафиксировали над Балтийским морем.

Российский самолет снова летел без представленного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности полетов в регионе. Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранное воздушное судно, сопровождаемое в соответствии с процедурами НАТО. Поделиться

Trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem❗️



Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 🇵🇱 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej 🇷🇺 Ił-20 wykonującego lot… pic.twitter.com/brM5GwreFO — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 31, 2025

Они обратили внимание, что нарушение воздушного пространства Польши не произошло.