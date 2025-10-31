Польша снова поднимала в воздух истребители для перехвата самолета-разведчика РФ
Польша снова поднимала в воздух истребители для перехвата самолета-разведчика РФ

самолет
Польша подняла в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского разведчика Ил-20. Это уже третий подобный инцидент через неделю.

Главные тезисы

  • Польша третий раз за неделю поднимала истребители для перехвата российского самолета-разведчика.
  • Инцидент свидетельствует о росте активности российской авиации в районе Балтийского моря.
  • Польские истребители сопровождали иностранное воздушное судно, не допустив нарушения воздушного пространства.

Польские истребители перехватывали российский самолет-разведчик

Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

Польские истребители поднимали утром 31 октября после того, как Ил-20 зафиксировали над Балтийским морем.

Российский самолет снова летел без представленного плана полета и с выключенным транспондером, представляя потенциальную угрозу безопасности полетов в регионе. Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранное воздушное судно, сопровождаемое в соответствии с процедурами НАТО.

Они обратили внимание, что нарушение воздушного пространства Польши не произошло.

Это уже третья схожая ситуация на этой неделе, что подтверждает рост активности российской авиации в районе Балтийского моря.

