Польша снова поднимала в воздух истребители для перехвата самолета-разведчика РФ

Польша подняла в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского разведчика Ил-20. Это уже третий подобный инцидент через неделю.
Главные тезисы
- Польша третий раз за неделю поднимала истребители для перехвата российского самолета-разведчика.
- Инцидент свидетельствует о росте активности российской авиации в районе Балтийского моря.
- Польские истребители сопровождали иностранное воздушное судно, не допустив нарушения воздушного пространства.
Польские истребители перехватывали российский самолет-разведчик
Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.
Польские истребители поднимали утром 31 октября после того, как Ил-20 зафиксировали над Балтийским морем.
Trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem❗️— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 31, 2025
Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 🇵🇱 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej 🇷🇺 Ił-20 wykonującego lot… pic.twitter.com/brM5GwreFO
Они обратили внимание, что нарушение воздушного пространства Польши не произошло.
Это уже третья схожая ситуация на этой неделе, что подтверждает рост активности российской авиации в районе Балтийского моря.
