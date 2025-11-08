"Це був провал". Чому насправді Лавров розлютив Путіна

Видання Sky News звертає увагу на те, що глава МЗС РФ Сергій Лавров був єдиним відсутнім постійним членом Ради безпеки Росії, під час якої диктатор Володимир Путін наказав розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Журналісти дізналися, що насправді сталося.

Лавров зруйнував свою репутацію в очах Путіна?

Як вдалося дізнатися журналістам, саме жорстка позиція шефа російської дипломатії під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо стала однією з причин замороження саміту Трамп-Путін.

Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Його дипломатія — чи радше її відсутність — зірвала саміт і це був провал, — заявив один з інсайдерів. Поширити

За словами журналістів, для російського диктатор, який дуже хоче налагодити діалог із командою Трампа не лише щодо України, а й у питаннях ядерного контролю, це стало ударом по іміджу.

Саме через витівку Лаврова Путін виглядав слабким на міжнародній арені і не здатним утримати контроль над власним міністром.

Політологи звертають увагу на те, що для глави Кремля головне — лояльність і дисципліна.