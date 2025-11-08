Использование замороженных росактивов. Что происходит в ЕС
Использование замороженных росактивов. Что происходит в ЕС

ЕС не смог добиться прогресса
Источник:  Euronews

Согласно данным издания Euronews, техническая встреча между представителями Европейской комиссии и Бельгии 7 ноября не привела к долгожданному прорыву в вопросе использования замороженных российских активов для усиления Украины.

Главные тезисы

  • Бельгия опасается жесткой реакции со стороны России.
  • Для Брюсселя важно, чтобы были рассмотрены все сценарии действий.

ЕС не смог добиться прогресса

Как рассказывают анонимные источники, среди представителей бельгийских властей растет обеспокоенность, поскольку нет альтернатив Европейской комиссии по использованию замороженных росактивов для финансирования Украины.

Страна активно добивается того, чтобы были рассмотрены все возможные сценарии.

Каждый возможный подход должен быть тщательно и прозрачно изучен, чтобы обеспечить лучшее решение, — заявил один из инсайдеров.

Еще один анонимный источник подчеркнул, что официальный Брюссель "пока не разочарован" отсутствием других предложений Еврокомиссии, "но время истекает, и мы остаемся конструктивными".

Власти Европейского союза до сих пор не теряют надежду на достижение соглашения с Бельгией, однако осознают, что драгоценное время стремительно истекает.

Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 миллиардов евро — большую часть российских суверенных активов, замороженных в Европе, — без их конфискации.

