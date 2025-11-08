Использование замороженных росактивов. Что происходит в ЕС

Согласно данным издания Euronews, техническая встреча между представителями Европейской комиссии и Бельгии 7 ноября не привела к долгожданному прорыву в вопросе использования замороженных российских активов для усиления Украины.

ЕС не смог добиться прогресса

Как рассказывают анонимные источники, среди представителей бельгийских властей растет обеспокоенность, поскольку нет альтернатив Европейской комиссии по использованию замороженных росактивов для финансирования Украины.

Страна активно добивается того, чтобы были рассмотрены все возможные сценарии.

Каждый возможный подход должен быть тщательно и прозрачно изучен, чтобы обеспечить лучшее решение, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Еще один анонимный источник подчеркнул, что официальный Брюссель "пока не разочарован" отсутствием других предложений Еврокомиссии, "но время истекает, и мы остаемся конструктивными".

Власти Европейского союза до сих пор не теряют надежду на достижение соглашения с Бельгией, однако осознают, что драгоценное время стремительно истекает.