Використання заморожених росактивів. Що наразі відбувається в ЄС

Згідно з даними видання Euronews, технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Бельгії 7 листопада не призвела до довгоочікуваного прориву у питанні, як використати заморожені російські активи для посилення України.
Головні тези:
- Бельгія боїться жорсткої реакції з боку Росії.
- Для Брюсселю важливо, щоб були розглянуті всі сценарії дій.
ЄС не зміг добитися прогресу
Як розповідають анонімні джерела, серед представників бельгійської влади зростає занепокоєння, оскільки немає альтернатив Європейської комісії щодо використання заморожених росактивів для фінансування України.
Країна активно добивається того, щоб були розглянуті абсолютно всі можливі сценарії.
Ще одне анонімне джерело наголосило, що офіційний Брюссель "поки що не розчарований" відсутністю інших пропозицій Єврокомісії, "але час спливає, і ми залишаємося конструктивними".
Влада Європейського союзу досі не втрачає надію на досягнення угоди з Бельгією, однак усвідомлює, що дорогоцінний час стрімко спливає.
