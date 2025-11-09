Столтенберг вспомнил болезненный разговор с Зеленским в феврале 2022

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг опубликовал собственные мемуары On My Watch. В них он рассказал много интересных закулисных эпизодов мировой политики, в том числе о звонке украинского лидера Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения России.
Главные тезисы
- Члены НАТО боялись начала Третьей мировой войны в случае мощной поддержки Украины.
- Ключевую роль при принятии решений играл Джо Байден.
Столтенберг объяснил парадоксальные решения НАТО
По словам экс-генсека Альянса, Зеленский позвонил по телефону из бункера в Киеве, когда российские танки двигались в направлении столицы Украины.
Несмотря на настойчивые призывы украинского лидера, Столтенберг отказался помочь.
По его убеждению, это привело бы к полномасштабной войне Альянса с Россией, к которой члены блока не были готовы.
В своих мемуарах Столтенберг признал, что отказ предоставить Зеленскому авиационную поддержку стал частью того, что он называет “парадоксальным подходом НАТО” в вопросе поддержки Украины.
По словам экс-генсека, российско-украинская война демонстрирует мощь и слабость НАТО.
