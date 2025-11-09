Столтенберг вспомнил болезненный разговор с Зеленским в феврале 2022

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг опубликовал собственные мемуары On My Watch. В них он рассказал много интересных закулисных эпизодов мировой политики, в том числе о звонке украинского лидера Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения России.

Столтенберг объяснил парадоксальные решения НАТО

По словам экс-генсека Альянса, Зеленский позвонил по телефону из бункера в Киеве, когда российские танки двигались в направлении столицы Украины.

И он сказал: "Я принимаю ваше решение не направлять наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дайте российским самолетам, дронам и вертолетам летать и атаковать нас". Йенс Столтенберг Экс-генсек НАТО

Несмотря на настойчивые призывы украинского лидера, Столтенберг отказался помочь.

По его убеждению, это привело бы к полномасштабной войне Альянса с Россией, к которой члены блока не были готовы.

Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск Третьей мировой войны ради Украины, — откровенно признался экс-генсек НАТО. Поделиться

В своих мемуарах Столтенберг признал, что отказ предоставить Зеленскому авиационную поддержку стал частью того, что он называет “парадоксальным подходом НАТО” в вопросе поддержки Украины.

По словам экс-генсека, российско-украинская война демонстрирует мощь и слабость НАТО.