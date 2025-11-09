Столтенберг вспомнил болезненный разговор с Зеленским в феврале 2022
Категория
Политика
Дата публикации

Столтенберг вспомнил болезненный разговор с Зеленским в феврале 2022

Столтенберг объяснил парадоксальные решения НАТО
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг опубликовал собственные мемуары On My Watch. В них он рассказал много интересных закулисных эпизодов мировой политики, в том числе о звонке украинского лидера Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения России.

Главные тезисы

  • Члены НАТО боялись начала Третьей мировой войны в случае мощной поддержки Украины.
  • Ключевую роль при принятии решений играл Джо Байден.

Столтенберг объяснил парадоксальные решения НАТО

По словам экс-генсека Альянса, Зеленский позвонил по телефону из бункера в Киеве, когда российские танки двигались в направлении столицы Украины.

И он сказал: "Я принимаю ваше решение не направлять наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дайте российским самолетам, дронам и вертолетам летать и атаковать нас".

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Экс-генсек НАТО

Несмотря на настойчивые призывы украинского лидера, Столтенберг отказался помочь.

По его убеждению, это привело бы к полномасштабной войне Альянса с Россией, к которой члены блока не были готовы.

Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск Третьей мировой войны ради Украины, — откровенно признался экс-генсек НАТО.

В своих мемуарах Столтенберг признал, что отказ предоставить Зеленскому авиационную поддержку стал частью того, что он называет “парадоксальным подходом НАТО” в вопросе поддержки Украины.

По словам экс-генсека, российско-украинская война демонстрирует мощь и слабость НАТО.

Союзники оказали беспрецедентную военную помощь, без которой Украина, вероятно, не смогла защищаться так, как сейчас. Но надо признать, что наша поддержка пришла поздно и была недостаточной.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Эстонии предупреждает Украину о планах Путина
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Центробанк РФ прогнозирует падение российской экономики
Российская экономика оказалась на грани падения
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Боеприпасы для Украины. Вучич поставил Захарову на место
Захарова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?