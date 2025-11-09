Премʼєр-міністр Іспанії публічно кинув виклик Трампу
Категорія
Політика
Дата публікації

Премʼєр-міністр Іспанії публічно кинув виклик Трампу

Педро Санчес
Read in English
Джерело:  El Pais

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не злякався та розкритикував вимоги американського лідера Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат європейських країн до 5% ВВП.

Головні тези:

  • Санчес підтримує ідею спрямованості майбутнього Європи на єдність та дотримання міжнародних стандартів, а не на мілітаризації.
  • Іспанський прем’єр-міністр заявляє про важливість дипломатії у сучасному світі.

Премʼєр-міністр Іспанії критикує ідею Трампа

На переконання Санчеса, майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності й дотриманні міжнародного права.

Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?

Педро Санчес

Педро Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії

Попри це, він не приховує, що просто зараз іспанська влада вимушена збільшити видатки на оборону та безпеку.

За словами Санчеса, це крок на шляху посилення європейської автономії у галузі оборони.

Опозиція критикує мене за виконання зобов’язання, якого я не брав, — домовленості 2014 року щодо витрат на рівні 2% ВВП. Але я це зобов’язання виконав, — наголосив політик.

Санчес також вкотре запевнив, що його країна залишається надійним союзником у межах НАТО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Столтенберг пригадав болючу розмову зі Зеленським у лютому 2022 року
Столтенберг пояснив парадоксальні рішення НАТО
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський завдав санкційного удару по команді Путіна
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабний експорт зброї для України затримується — відома причина
Шатдаун у США - проблеми для України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?