Премʼєр-міністр Іспанії публічно кинув виклик Трампу

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не злякався та розкритикував вимоги американського лідера Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат європейських країн до 5% ВВП.
Головні тези:
- Санчес підтримує ідею спрямованості майбутнього Європи на єдність та дотримання міжнародних стандартів, а не на мілітаризації.
- Іспанський прем’єр-міністр заявляє про важливість дипломатії у сучасному світі.
Премʼєр-міністр Іспанії критикує ідею Трампа
На переконання Санчеса, майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності й дотриманні міжнародного права.
Попри це, він не приховує, що просто зараз іспанська влада вимушена збільшити видатки на оборону та безпеку.
За словами Санчеса, це крок на шляху посилення європейської автономії у галузі оборони.
Санчес також вкотре запевнив, що його країна залишається надійним союзником у межах НАТО.
