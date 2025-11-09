Премʼєр-міністр Іспанії публічно кинув виклик Трампу

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не злякався та розкритикував вимоги американського лідера Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат європейських країн до 5% ВВП.

Премʼєр-міністр Іспанії критикує ідею Трампа

На переконання Санчеса, майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності й дотриманні міжнародного права.

Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП? Педро Санчес Прем’єр-міністр Іспанії

Попри це, він не приховує, що просто зараз іспанська влада вимушена збільшити видатки на оборону та безпеку.

За словами Санчеса, це крок на шляху посилення європейської автономії у галузі оборони.

Опозиція критикує мене за виконання зобов’язання, якого я не брав, — домовленості 2014 року щодо витрат на рівні 2% ВВП. Але я це зобов’язання виконав, — наголосив політик. Поширити

Санчес також вкотре запевнив, що його країна залишається надійним союзником у межах НАТО.