Масштабний експорт зброї для України затримується — відома причина
Категорія
Політика
Дата публікації

Масштабний експорт зброї для України затримується — відома причина

Шатдаун у США - проблеми для України
Джерело:  Axios

Інсайдери видання Axios повідомляють, що команда американського лідера Дональда Трампа відклала експорт американської зброї на суму понад 5 млрд дол, яку мали отримати члени НАТО та Україна. Така затримка відбувається через найтриваліший шатдаун в історії США.

Головні тези:

  • 5 листопада вимушена пауза у роботі федерального уряду США стала найдовшою в історії.
  • Станом на 9 листопада 2025 року вона триває вже 39 днів.

Шатдаун у США — проблеми для України

Анонімні джерела ЗМІ у Держдепі США не приховують, що шатдаун став викликом не лише для американців, а й для їхніх союзників у різних куточках світу.

Під ударом опинилися надважливі питання постачання зброї, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis і HIMARS.

Ні для кого не секрет, що величезну частину озброєння, яку в США купують країни НАТО, згодом надають Україні для стримування армії РФ.

Оскільки просто зараз Сили оборони України намагаються відбити наступ росіян на Покровськ — вони можуть одними з перших відчути болючі наслідки шатдауну.

Як стверджують інсайдери, серед незавершених транзакцій є продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, а також ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

Внаслідок шатдауну багато співробітників Державного департаменту, чия робота полягає в інформуванні співробітників комітету Конгресу — і забезпеченні завершення процесу — були відправлені у відпустку, що спричинило уповільнення роботи.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Боєприпаси для України. Вучич поставив Захарову на місце
Захарова
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Столтенберг пригадав болючу розмову зі Зеленським у лютому 2022 року
Столтенберг пояснив парадоксальні рішення НАТО
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський завдав санкційного удару по команді Путіна
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?