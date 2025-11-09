Масштабний експорт зброї для України затримується — відома причина

Інсайдери видання Axios повідомляють, що команда американського лідера Дональда Трампа відклала експорт американської зброї на суму понад 5 млрд дол, яку мали отримати члени НАТО та Україна. Така затримка відбувається через найтриваліший шатдаун в історії США.
Головні тези:
- 5 листопада вимушена пауза у роботі федерального уряду США стала найдовшою в історії.
- Станом на 9 листопада 2025 року вона триває вже 39 днів.
Шатдаун у США — проблеми для України
Анонімні джерела ЗМІ у Держдепі США не приховують, що шатдаун став викликом не лише для американців, а й для їхніх союзників у різних куточках світу.
Під ударом опинилися надважливі питання постачання зброї, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis і HIMARS.
Ні для кого не секрет, що величезну частину озброєння, яку в США купують країни НАТО, згодом надають Україні для стримування армії РФ.
Оскільки просто зараз Сили оборони України намагаються відбити наступ росіян на Покровськ — вони можуть одними з перших відчути болючі наслідки шатдауну.
Як стверджують інсайдери, серед незавершених транзакцій є продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, а також ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.
