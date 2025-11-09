Масштабный экспорт оружия для Украины задерживается — известна причина
Категория
Политика
Дата публикации

Масштабный экспорт оружия для Украины задерживается — известна причина

Шатдаун в США – проблемы для Украины
Читати українською
Источник:  Axios

Инсайдеры издания Axios сообщают, что команда американского лидера Дональда Трампа отложила экспорт американского оружия на сумму свыше 5 млрд долл, которую должны были получить члены НАТО и Украина. Такая задержка происходит из-за самого длительного шатдауна в истории США.

Главные тезисы

  • 5 ноября вынужденная пауза в работе федерального правительства США стала самой длинной в истории.
  • По состоянию на 9 ноября 2025 года она длится уже 39 дней.

Шатдаун в США — проблемы для Украины

Анонимные источники СМИ в Госдепе США не скрывают, что шатдаун стал вызовом не только для американцев, но и для их союзников в разных уголках мира.

Под ударом оказались важнейшие вопросы поставок оружия, в том числе ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS.

Ни для кого не секрет, что огромная часть вооружения, которую в США покупают страны НАТО, впоследствии предоставляют Украине для сдерживания армии РФ.

Поскольку прямо сейчас Силы обороны Украины пытаются отразить наступление россиян на Покровск — они могут одними из первых ощутить болезненные последствия шатдауна.

Как утверждают инсайдеры, среди незавершенных транзакций есть продажа оружия непосредственно от правительства США союзникам по НАТО, а также лицензирование частных американских оборонных компаний на экспорт оружия.

В результате шатдауна многие сотрудники Государственного департамента, чья работа заключается в информировании сотрудников комитета Конгресса — и обеспечении завершения процесса — были отправлены в отпуск, что повлекло замедление работы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Боеприпасы для Украины. Вучич поставил Захарову на место
Захарова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Столтенберг вспомнил болезненный разговор с Зеленским в феврале 2022
Столтенберг объяснил парадоксальные решения НАТО
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский нанес санкционный удар по команде Путина
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?