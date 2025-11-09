Масштабный экспорт оружия для Украины задерживается — известна причина

Инсайдеры издания Axios сообщают, что команда американского лидера Дональда Трампа отложила экспорт американского оружия на сумму свыше 5 млрд долл, которую должны были получить члены НАТО и Украина. Такая задержка происходит из-за самого длительного шатдауна в истории США.
Главные тезисы
- 5 ноября вынужденная пауза в работе федерального правительства США стала самой длинной в истории.
- По состоянию на 9 ноября 2025 года она длится уже 39 дней.
Шатдаун в США — проблемы для Украины
Анонимные источники СМИ в Госдепе США не скрывают, что шатдаун стал вызовом не только для американцев, но и для их союзников в разных уголках мира.
Под ударом оказались важнейшие вопросы поставок оружия, в том числе ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS.
Ни для кого не секрет, что огромная часть вооружения, которую в США покупают страны НАТО, впоследствии предоставляют Украине для сдерживания армии РФ.
Поскольку прямо сейчас Силы обороны Украины пытаются отразить наступление россиян на Покровск — они могут одними из первых ощутить болезненные последствия шатдауна.
Как утверждают инсайдеры, среди незавершенных транзакций есть продажа оружия непосредственно от правительства США союзникам по НАТО, а также лицензирование частных американских оборонных компаний на экспорт оружия.
