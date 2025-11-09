Масштабный экспорт оружия для Украины задерживается — известна причина

Инсайдеры издания Axios сообщают, что команда американского лидера Дональда Трампа отложила экспорт американского оружия на сумму свыше 5 млрд долл, которую должны были получить члены НАТО и Украина. Такая задержка происходит из-за самого длительного шатдауна в истории США.

Шатдаун в США — проблемы для Украины

Анонимные источники СМИ в Госдепе США не скрывают, что шатдаун стал вызовом не только для американцев, но и для их союзников в разных уголках мира.

Под ударом оказались важнейшие вопросы поставок оружия, в том числе ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS.

Ни для кого не секрет, что огромная часть вооружения, которую в США покупают страны НАТО, впоследствии предоставляют Украине для сдерживания армии РФ.

Поскольку прямо сейчас Силы обороны Украины пытаются отразить наступление россиян на Покровск — они могут одними из первых ощутить болезненные последствия шатдауна.

Как утверждают инсайдеры, среди незавершенных транзакций есть продажа оружия непосредственно от правительства США союзникам по НАТО, а также лицензирование частных американских оборонных компаний на экспорт оружия.