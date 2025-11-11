Инсайдеры издания Kyiv Post сообщают, что команда президента США Дональда Трампа предложила изъять из резолюции ООН формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие российскую оккупацию Крыма и других территорий.

Чего добивается команда Трампа

Что важно понимать, речь идет о резолюции, которую официальный Киев каждый год представляет в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН.

Это документ, который называется "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

В этой резолюции прямо подтверждалась территориальная целостность и суверенитет Украины, осуждалась российская оккупация Крыма и других территорий, а также военные преступления захватчиков.

Однако сейчас Трамп и его команда намерены удалить эти формулировки.

По словам инсайдеров, Штаты добиваются, чтобы на этот раз документ подали в более широком формате под названием «война в Украине» без упоминаний о «территориальной целостности» или «агрессии» России.

Сложившуюся ситуацию на условиях анонимности прокомментировал один из европейских дипломатов: