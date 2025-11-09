Скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет провести личную встречу с шефом американской дипломатии Марко Рубио, однако, мол, власти США должны учесть интересы Москвы в вопросе завершения войны против Украины.

Лавров хочет встречи с Рубио

Во время нового интервью приспешник Путина цинично заявил о важности обсуждения украинского вопроса, а также продвижения двусторонней повестки дня.

Лавров также добавил, что он и Рубио осознают необходимость регулярного общения.

Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется. Сергей Лавров Глава МИД РФ

По мнению российского дипломата, последние переговоры на Аляске между Путиным и Трампом должны стать базой для потенциального соглашения по завершению войны против Украины.

Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что ([президент Украины) Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности, — сетует Лавров. Поделиться

Что важно понимать, именно из-за главы МИД РФ сорвалась новая потенциальная встреча между российским диктатором и американским президентом.