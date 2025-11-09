Лавров добивается встречи с командой Трампа после громкого провала
Категория
Политика
Дата публикации

Лавров добивается встречи с командой Трампа после громкого провала

Лавров хочет встречи с Рубио
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет провести личную встречу с шефом американской дипломатии Марко Рубио, однако, мол, власти США должны учесть интересы Москвы в вопросе завершения войны против Украины.

Главные тезисы

  • Лавров продолжает продвигать условия Кремля для проведения мирных переговоров.
  • Таким образом, он пытается спасти свою репутацию как главного российского дипломата.

Лавров хочет встречи с Рубио

Во время нового интервью приспешник Путина цинично заявил о важности обсуждения украинского вопроса, а также продвижения двусторонней повестки дня.

Лавров также добавил, что он и Рубио осознают необходимость регулярного общения.

Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

По мнению российского дипломата, последние переговоры на Аляске между Путиным и Трампом должны стать базой для потенциального соглашения по завершению войны против Украины.

Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что ([президент Украины) Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности, — сетует Лавров.

Что важно понимать, именно из-за главы МИД РФ сорвалась новая потенциальная встреча между российским диктатором и американским президентом.

После этого Лавров попал в немилость Путина.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Центробанк РФ прогнозирует падение российской экономики
Российская экономика оказалась на грани падения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ISW заявил о новых поражениях армии РФ на фронте
армия РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Боеприпасы для Украины. Вучич поставил Захарову на место
Захарова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?