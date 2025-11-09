Скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хочет провести личную встречу с шефом американской дипломатии Марко Рубио, однако, мол, власти США должны учесть интересы Москвы в вопросе завершения войны против Украины.
Главные тезисы
- Лавров продолжает продвигать условия Кремля для проведения мирных переговоров.
- Таким образом, он пытается спасти свою репутацию как главного российского дипломата.
Лавров хочет встречи с Рубио
Во время нового интервью приспешник Путина цинично заявил о важности обсуждения украинского вопроса, а также продвижения двусторонней повестки дня.
Лавров также добавил, что он и Рубио осознают необходимость регулярного общения.
По мнению российского дипломата, последние переговоры на Аляске между Путиным и Трампом должны стать базой для потенциального соглашения по завершению войны против Украины.
Что важно понимать, именно из-за главы МИД РФ сорвалась новая потенциальная встреча между российским диктатором и американским президентом.
После этого Лавров попал в немилость Путина.
