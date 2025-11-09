Лавров добивається зустрічі з командою Трампа після гучного провалу
Категорія
Політика
Дата публікації

Лавров добивається зустрічі з командою Трампа після гучного провалу

Лавров хоче зустрічі з Рубіо
Read in English
Джерело:  online.ua

Скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що хоче провести особисту зустріч з шефом американської дипломатії Марко Рубіо, однак, мовляв, влада США повинна врахувати інтереси Москви у питанні завершенні війни проти України.

Головні тези:

  • Лавров продовжує просувати умови Кремля для проведення мирних переговорів.
  • Таким чином він намагається врятувати свою репутацію як головного російського дипломата.

Лавров хоче зустрічі з Рубіо

Під час нового інтерв’ю поплічник Путіна цинічно заявив про важливість обговорення українського питання, а також просування двостороннього порядку денного.

Лавров також додав, що він та Рубіо нібито усвідомлюють необхідність регулярного спілкування.

Воно важливе для обговорення українського питання і для просування двостороннього порядку денного. Тому і спілкуємося телефоном, готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

На переконання російського дипломата, останні переговори на Алясці між Путіним та Трампом повинні стати базою для потенційної угоди щодо завершення війни проти України.

Тоді американці запевнили нас, що зможуть гарантувати, що([президент України) Володимир Зеленський не перешкоджатиме мирному процесу. Очевидно, в цьому плані виникли певні труднощі, — бідкається Лавров.

Що важливо розуміти, саме через главу МЗС РФ зірвалась нова потенційна зустріч між російським диктатором та американським президентом.

Після цього Лавров потрапив у немилість до Путіна.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Центробанк РФ прогнозує падіння російської економіки
Кремль
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ISW заявив про нові поразки армії РФ на фронті
армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Боєприпаси для України. Вучич поставив Захарову на місце
Захарова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?