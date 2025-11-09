Скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що хоче провести особисту зустріч з шефом американської дипломатії Марко Рубіо, однак, мовляв, влада США повинна врахувати інтереси Москви у питанні завершенні війни проти України.

Лавров хоче зустрічі з Рубіо

Під час нового інтерв’ю поплічник Путіна цинічно заявив про важливість обговорення українського питання, а також просування двостороннього порядку денного.

Лавров також додав, що він та Рубіо нібито усвідомлюють необхідність регулярного спілкування.

Воно важливе для обговорення українського питання і для просування двостороннього порядку денного. Тому і спілкуємося телефоном, готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

На переконання російського дипломата, останні переговори на Алясці між Путіним та Трампом повинні стати базою для потенційної угоди щодо завершення війни проти України.

Тоді американці запевнили нас, що зможуть гарантувати, що([президент України) Володимир Зеленський не перешкоджатиме мирному процесу. Очевидно, в цьому плані виникли певні труднощі, — бідкається Лавров. Поширити

Що важливо розуміти, саме через главу МЗС РФ зірвалась нова потенційна зустріч між російським диктатором та американським президентом.