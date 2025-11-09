Лавров добивається зустрічі з командою Трампа після гучного провалу

Скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що хоче провести особисту зустріч з шефом американської дипломатії Марко Рубіо, однак, мовляв, влада США повинна врахувати інтереси Москви у питанні завершенні війни проти України.
Головні тези:
- Лавров продовжує просувати умови Кремля для проведення мирних переговорів.
- Таким чином він намагається врятувати свою репутацію як головного російського дипломата.
Лавров хоче зустрічі з Рубіо
Під час нового інтерв’ю поплічник Путіна цинічно заявив про важливість обговорення українського питання, а також просування двостороннього порядку денного.
Лавров також додав, що він та Рубіо нібито усвідомлюють необхідність регулярного спілкування.
На переконання російського дипломата, останні переговори на Алясці між Путіним та Трампом повинні стати базою для потенційної угоди щодо завершення війни проти України.
Що важливо розуміти, саме через главу МЗС РФ зірвалась нова потенційна зустріч між російським диктатором та американським президентом.
Після цього Лавров потрапив у немилість до Путіна.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-