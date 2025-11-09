ISW заявив про нові поразки армії РФ на фронті

Американський Інститут з вивчення війни (ISW) уважно проаналізував розвиток бойових дій на фронті та дійшов висновку, що російські загарбники не змогли просунутися вперед на ключових напрямках фронту. Ба більше, в Сумській області ворог зазнає колосальних втрат.

Ситуація на фронті — що насправді відбувається

Американські аналітики звертають увагу на те, що солдати РФ продовжили наступальні операції на півночі Сумщини, однак знову зазнали серії поразок під час своїх штурмів.

Окрім того, наголошується, що російські воєнкори навіть не приховують, що їхні сили зазнають масштабних втрат поблизу Безсалівки на Сумському напрямку.

Згідно з даними ISW, усе це відбувається на тлі масового дезертирства та браку належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку.

Аналітики також зазначають, що потужні удари українських дронів постійно перешкоджають процесу поповнення ворожих резервів.

Також вказано, що на Харківщині солдати РФ теж постійно стикаються з провалами своїх операцій, намагаючись просунутися глибше.

Росія стверджує, що нібито ЗСУ утримують тільки 10% Вовчанська, однак, згідно з геолокаційними кадрами ISW просування російських військ у цьому місті можна оцінити на 34,7%.

Російські штурми не вщухають й біля Добропілля, однак наразі все марно.

Міноборони РФ поширило інформацію про захоплення Вільчого, проте жодних доказів цьому немає.