Уночі 9 листопада знову було дуже гучно в російському Воронежі, де гриміли вибухи. Згодом стало відомо, що відбулася ракетна атака на Воронезьку ТЕЦ-1 з боку України.

“Бавовна” в Росії 9 листопада — перші подробиці

Уночі ставленик Кремля в регіоні Олександр Гусєв попередив місцеве населення про ракетну небезпеку.

На цьому тлі почали ширитися повідомлення про пожежу на теплоелектроцентралі.

Після детального аналізу фото та відео стало зрозуміло, що місце зйомки розташоване приблизно за 1,3 кілометра від Воронезької ТЕЦ-1.

Це вказує на те, що саме вона цього разу стала ціллю удару.

Що важливо розуміти, Воронезька ТЕЦ-1 є власністю акціонерного товариства "РИР Энерго".

У відкритих джерелах зазначається, що встановлена електрична потужність станції сягає 378,3 мегавата, теплова — 1389,3 гігакалорії на годину. На підприємстві працює близько 430 осіб.

Окрім того, наголошується, що це найбільший постачальник теплової енергії у Воронежі — ТЕЦ забезпечує теплом чотири райони міста та понад тисячу підприємств.

Російська влада стверджує, що протягом ночі їхня ППО нібито збила 43 БпЛА над територією Брянської області, 1 над Ростовською.

У своєму звіті Міноборони РФ жодним чином не згадало ракетну атаку на Воронезьку ТЕЦ.