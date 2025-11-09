Украина ударила ракетами по ТЭЦ в российском Воронеже — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина ударила ракетами по ТЭЦ в российском Воронеже — видео

"Бавовна" в России 9 ноября - первые подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 9 ноября снова было очень громко в российском Воронеже, где гремели взрывы. Впоследствии стало известно, что произошла ракетная атака на Воронежскую ТЭЦ-1 со стороны Украины.

Главные тезисы

  • Под ударом Украины оказался крупнейший поставщик тепловой энергии в Воронеже.
  • Власти РФ скрывают от россиян факт совершения атаки и ее последствия.

"Бавовна" в России 9 ноября — первые подробности

Ночью ставленник Кремля в регионе Александр Гусев предупредил местное население о ракетной опасности.

На этом фоне начали распространяться сообщения о пожаре на теплоэлектроцентрале.

После детального анализа фото и видео стало понятно, что место съемки расположено примерно в 1,3 километре от Воронежской ТЭЦ-1.

Это указывает на то, что именно она в этот раз стала целью удара.

Что важно понимать, Воронежская ТЭЦ-1 является собственностью акционерного общества "РИР Энерго".

В открытых источниках указано, что установленная электрическая мощность станции достигает 378,3 мегаватта, тепловая — 1389,3 гигакалории в час. На предприятии работает около 430 человек.

Кроме того, отмечается, что это крупнейший поставщик тепловой энергии в Воронеже — ТЭЦ обеспечивает теплом четыре района города и более тысячи предприятий.

Российские власти утверждают, что в течение ночи их ПВО якобы сбила 43 БпЛА над территорией Брянской области, 1 над Ростовской.

В своем отчете Минобороны РФ никоим образом не упомянуло ракетную атаку на Воронежскую ТЭЦ.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Крыму. Нефтебаза в Феодосии снова пылает — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" в России: пылают ТЭЦ и электроподстанция — видео
Новая атака дронов на Россию — первые подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: горят нефтяные предприятия и электроподстанция — видео
Дроны снова атакуют Россию - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?