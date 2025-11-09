Украина ударила ракетами по ТЭЦ в российском Воронеже — видео

Ночью 9 ноября снова было очень громко в российском Воронеже, где гремели взрывы. Впоследствии стало известно, что произошла ракетная атака на Воронежскую ТЭЦ-1 со стороны Украины.
Главные тезисы
- Под ударом Украины оказался крупнейший поставщик тепловой энергии в Воронеже.
- Власти РФ скрывают от россиян факт совершения атаки и ее последствия.
"Бавовна" в России 9 ноября — первые подробности
Ночью ставленник Кремля в регионе Александр Гусев предупредил местное население о ракетной опасности.
На этом фоне начали распространяться сообщения о пожаре на теплоэлектроцентрале.
После детального анализа фото и видео стало понятно, что место съемки расположено примерно в 1,3 километре от Воронежской ТЭЦ-1.
Это указывает на то, что именно она в этот раз стала целью удара.
Что важно понимать, Воронежская ТЭЦ-1 является собственностью акционерного общества "РИР Энерго".
В открытых источниках указано, что установленная электрическая мощность станции достигает 378,3 мегаватта, тепловая — 1389,3 гигакалории в час. На предприятии работает около 430 человек.
Кроме того, отмечается, что это крупнейший поставщик тепловой энергии в Воронеже — ТЭЦ обеспечивает теплом четыре района города и более тысячи предприятий.
Российские власти утверждают, что в течение ночи их ПВО якобы сбила 43 БпЛА над территорией Брянской области, 1 над Ростовской.
В своем отчете Минобороны РФ никоим образом не упомянуло ракетную атаку на Воронежскую ТЭЦ.
