Ночью 9 ноября снова было очень громко в российском Воронеже, где гремели взрывы. Впоследствии стало известно, что произошла ракетная атака на Воронежскую ТЭЦ-1 со стороны Украины.

"Бавовна" в России 9 ноября — первые подробности

Ночью ставленник Кремля в регионе Александр Гусев предупредил местное население о ракетной опасности.

На этом фоне начали распространяться сообщения о пожаре на теплоэлектроцентрале.

После детального анализа фото и видео стало понятно, что место съемки расположено примерно в 1,3 километре от Воронежской ТЭЦ-1.

Это указывает на то, что именно она в этот раз стала целью удара.

Что важно понимать, Воронежская ТЭЦ-1 является собственностью акционерного общества "РИР Энерго".

В открытых источниках указано, что установленная электрическая мощность станции достигает 378,3 мегаватта, тепловая — 1389,3 гигакалории в час. На предприятии работает около 430 человек.

Кроме того, отмечается, что это крупнейший поставщик тепловой энергии в Воронеже — ТЭЦ обеспечивает теплом четыре района города и более тысячи предприятий.

Российские власти утверждают, что в течение ночи их ПВО якобы сбила 43 БпЛА над территорией Брянской области, 1 над Ростовской.

В своем отчете Минобороны РФ никоим образом не упомянуло ракетную атаку на Воронежскую ТЭЦ.